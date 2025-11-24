天公作美 2025高智爾球睿智盃聯誼賽圓滿順利

【民眾新聞葉柏成新北報導】由社團法人中華民國高智爾運動協會主辦的「2025高智爾球睿智盃聯誼賽」，昨〈23〉日在板樹體育館木槌球場地開場，比賽結果由台中雄獅B隊勇奪團體賽冠軍、亞軍台北輕鬆打隊、季軍台北妙吉祥隊，雙打賽冠軍為歐貝拉隊，亞軍台中雄獅A1隊，季軍七爺八爺隊，大家相約明年再相會。

《圖說》高智爾球是老少咸宜的運動，大人小孩都喜歡。〈主辦單位提供〉

中華民國高智爾運動協會榮譽理事長卓志揚表示，本會在北中南各地推廣Wiser球運動已經相當多年，像是在社區帶領長者運動或是在公園推廣，不管是打球者或是老師都相當受益。

廣告 廣告

《圖說》高智爾球是有益健康、又能啟發智慧，非常完美的球類運動。〈主辦單位提供〉

他說，高智爾球(Wiser球)是一種有益健康、又能啟發智慧，非常完美的球類運動，再加上比賽規則簡單易懂，玩法策略又變化多樣，也不需要專門場地，無論任何障礙的場地均能使用，是一種非常安全的運動，適合所有的人群，男女老少皆宜。

《圖說》天公作美 高智爾運動協會舉辦2025高智爾球睿智盃聯誼賽活動圓滿順利。〈主辦單位提供〉

當天天公相當作美，豔陽高照，球友們打球較勁，啦啦隊們曬著太陽高聲加油，為每一次擲球歡呼，一整天下來大家都玩得相當開心! 打Wiser球快樂又健康，歡迎大家一起逗陣來打Wiser球。