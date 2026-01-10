天公廟大典現藍中市長角力 韓國瑜稱江啟臣是換帖、鄭麗文強調楊瓊瓔「靈魂人物」

立法院長韓國瑜今稱副院長江啟臣（右）是換帖。資料照，陳祖傑攝



記者周志豪／台北報導

台中玉京天公祖總廟今舉辦龍鳳呈祥瑞龍柱完成大典，立院前、現任院長王金平及韓國瑜、台中市長盧秀燕與國民黨主席鄭麗文均應邀出席。隨國民黨台中市長提名進整合階段，韓、鄭發言也似各藏立場，現場瀰漫濃厚政治味。

而目前有意爭取國民黨提名的立院副院長江啟臣與資深立委楊瓊瓔今也在該場活動同場，只是相較於協辦活動的楊四處張羅，江出席活動相對低調。

台中玉京天公祖總廟今辦龍柱完成大典，韓國瑜致詞時表示，1670年玉皇大帝正式分靈到台南玉皇宮，近400年來一直保佑這塊土地。

廣告 廣告

韓國瑜說，外國人遇到任何困難、頭痛的事情，一定頭一拍說Oh My God；中華文化一定說，喔！我的天啊，這個天就是玉皇大帝，人在做天在看。

韓國瑜也感謝廟方與楊瓊瓔花諸多人力、物力、財力，把玉皇大帝在清水玉京總廟成立起來，保佑大台中地區與台灣善良百姓，讓大家闔家平安，希望廟方對宗教付出與社會的愛能傳承下去。

鄭麗文致詞時則說，興建大廟的未來這兩年，剛好也是台灣命運關鍵兩年，今天為國民黨發下宏願，願意以善良、正直、正念，為台海穩定與世界和平全力以赴，希望兩年後也能順利圓滿參加大廟落成盛典。

鄭麗文說，國民黨在未來關鍵2年會善盡任務與職責，希望在嚴寒冬日，集結所有善願與正念，團結所有海內外力量，為台灣和平、民主法治基石、台海穩定與世界和平全力以赴，讓冬日展現驕陽溫暖。

但隨國民黨台中市長提名將近，韓國瑜上台致詞也似意有所指，逐一點名與會貴賓致意時，原均行禮如儀介紹，但談到爭取江啟臣時，強調江是「換帖」、「死忠兼換帖」，隨後才稱江對手是「今天最重要的楊瓊瓔」。

而鄭麗文則是在逐一唱名王金平、韓國瑜、盧秀燕與江啟臣後，特別強調，「還有為了今天，已經忙了好長一段時間，熱情邀約背後的靈魂人物楊瓊瓔」。

盧秀燕致詞時則僅提到，希望天公祖帶來台中的好福氣，下任市長更好。

更多太報報導

曝江啟臣、楊瓊瓔中市長選舉民調都贏何欣純 盧秀燕：盼藍月底前定人選

陪韓國瑜鎮瀾宮首發馬年春聯「馬上幸福」 江啟臣：台中啟程、幸福啟程

鎮瀾宮首發馬年春聯 韓國瑜讚副手江啟臣6優點：與江搭配我「吃虧吃大了」