天公廟「九龍金如意」值9億 內殿擺替代品防盜

廟方將替代品放上供桌上展示，真正的黃金如意則存放保險櫃室。（圖／東森新聞）





台灣知名交趾陶藝術家謝東哲，6年前受託以高周波爐熔化黃金完成模注，製作以純黃金打造，重達180公斤的「九龍一字金如意」，擺放在高雄鳳山天公廟。隨著金價飆漲，如今市值已飆升到9億元。為了安全起見，廟方人員將黃金如意存放保險櫃內，24小時保全監控，現在大殿擺的是替代品。

高雄鳳山天公廟裡頭金碧輝煌，玉皇大帝也是金光閃閃，神桌上的玻璃櫃內擺放著耀眼的九龍一字如意，上方的雕刻相當精緻，但這其實是用玉做的、外面貼金箔的替代品。真正的九龍一字如意，是用純黃金打造，市值飆升到9億元，安全起見被鎖在保險櫃保管。

其他信眾：「偷也很難耶，因為那很重啊，而且外面還有一層，如果要偷也要花一時間。」

2019年知名交趾陶藝術家謝東哲團隊受託，採用精密「脫蠟模注實心成型」，再買9盒20公斤、總共180公斤的黃金條塊進行金工加工，以高周波爐熔化黃金完成模注，製做以純黃金打造，重達180公斤的「九龍一字如意」。

台灣交趾陶藝術家謝東哲：「過程壓力很大，因為要丟黃金進去，差不多170塊，差不多半小時就丟完，每一塊1公斤要丟170塊。」

6年前，當時黃金每公克大約1700元，短短6年內金價暴漲3倍以上，如今每公斤金條市值突破500萬元，這「九龍一字如意」市值翻升至9億元。

但廟方作風低調，將替代品放上供桌上展示，真正的黃金如意存放保險櫃室，24小時保全監控，進出還需要3道安全密碼。

廟方人員：「為了安全問題，本來就還有別的造型一樣的，因為這一開始是有含意的。」

如今金價飆漲，藝術家們肯定也沒想到，作品身價也跟著水漲船高。

