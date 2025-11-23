天公爐前引燃爆裂物 基隆8旬翁腹部重傷送醫搶救
現場拉起封鎖線，警方在現場了解採證，而提到目擊事發經過，民眾還是相當驚恐。
目擊民眾說道，「他身上綁鞭炮，自己引燃，之後就燒起來，我想說怎麼會燒起來，碰一聲。」
基隆市第二分局副分局長李惠煌表示，「是該名男子自行點燃爆炸而造成受傷，目前該名男子送長庚醫院救治中。」
23日早上8時許，基隆調和街的這間宮廟，一名88歲的湯姓老翁來到廟裡參拜，警方表示老翁疑似點燃藏於腹部的爆裂物，老翁隨即倒地哀號，一旁民眾見狀趕緊通報警消，但爆炸力道強勁，老翁腹部傷口嚴重臟器外露，警消抵達後，由救護車協助送往長庚醫院，到院時已無呼吸心跳，仍在搶救中。
基隆市消防局第一大隊中正消防分隊長朱品豫指出，「年約70至80歲的老人家，倒臥在血泊中，臟器外露。」
附近民眾提及，「以前有跌倒過，怕了。之前摩托車賣掉說不要騎了，是現在年紀大了比較退化了，不然是有時候會在這邊聊一下天。」
附近居民表示，湯姓老翁多年來都是獨居，身體狀況不佳，之前又因為跌傷不良於行，影響到心情，但都還是會在附近找人聚會。警方表示，確切原因以及爆裂物成分仍待進一步調查。
※珍愛生命 生命線專線：1995
更多公視新聞網報導
簡姓受刑人於基隆市醫院脫逃 警公布衣著請民眾協尋
清大獲爆裂物通報查無異狀 疑境外IP發送
其他人也在看
基隆翁進宮廟拜拜「身上鞭炮爆炸」 姪子錯愕：平常沒異狀
今日上午8時許，基隆市調和街上萬安堂宮廟發生一起意外，現場疑似氣爆，警消人員獲報後到場，發現有一名男子臟器外露，緊急將男子送往醫院急救；根據現場人員指出，男子當時疑似在身上綁爆裂物後自燃導致意外，而男子的姪子接獲消息後，表示自己也嚇了一跳，對此感到相當意外。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
俄亥俄銀髮公寓驚傳大爆炸！住戶餘悸猶存：感覺像是炸彈
美國俄亥俄州一處銀髮公寓當地時間22日發生劇烈爆炸，造成多人受傷，建築物大部分被摧毀。根據美媒報導，爆炸發生時間在下午1點左右，嚴重損毀了公寓大樓結構，目前爆炸原因仍在調查中。中天新聞網 ・ 10 小時前
基隆88歲翁引燃連珠炮「臟器外露」亡 鑑識結果曝
基隆88歲翁引燃連珠炮「臟器外露」亡 鑑識結果曝EBC東森新聞 ・ 6 小時前
基隆88歲翁爆炸亡 曾購買爆竹 警初判「未加工」
基隆市一名88歲湯姓退休漁民在廟前發生爆炸意外身亡，引起各界關注。警方調查發現，老翁在案發約一星期前曾前往香鋪購買爆竹，初步鑑識結果顯示這些爆竹並未經過加工。檢察官已進行相驗以釐清確切死因。監視器畫面顯示，老翁購買爆竹時並無異常行為，然而事件卻在一週後發生，現場留下大片血跡及散落的白色棉絮，疑似為爆裂物的引線。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
88歲翁身綁爆裂物引爆搶救無效身亡 引爆原因待釐清
基隆市一名88歲湯姓老翁今日上午8時25分，前往調和街一處宮廟內參拜完神像後，竟點燃身上綑綁的數個鞭炮串連的爆裂物。引爆後老翁突然倒彈倒地，臟器外露。因爆炸聲音猛烈，附近民眾一度以為發生氣爆，趕緊通報警、消到場。救護人員立刻將傷重的老翁送往醫院搶救，下午1時19分，宣告不治身亡。自由時報 ・ 11 小時前
驚悚！基隆男子宮廟參拜後 鞭炮藏腹部點燃炸飛亡
即時中心／潘柏廷報導基隆市中正區調和街一處宮廟，今（23）日上午傳出一起疑似氣爆案件，造成88歲湯姓男子臟器外露；原來是對方先前去金紙店買鞭炮，不明原因在宮廟參拜後，竟將藏在腹部的鞭炮點燃釀成重傷，直接倒臥血泊。歷經送醫搶救後，對方仍在下午1時20分左右宣告不治，而對方生前買鞭炮的畫面也曝光了！民視 ・ 8 小時前
基隆宮廟驚傳爆炸！老翁疑胸前綁鞭炮自引爆 倒地臟器外露命危送醫
基隆市調和街一間宮廟今（23日）上午8時許驚傳爆炸事故。一名年約70多歲男子在廟內天公爐前參拜時，突然胸口位置發生劇烈爆炸，巨響嚇壞周邊住戶。男子當場倒地、臟器外露，現場血跡斑斑，畫面怵目驚心。鏡報 ・ 15 小時前
快訊／基隆宮廟88歲翁拜完突引爆腰間炸藥 「肚破臟器外露」送醫仍不治
基隆市調和街萬安堂今（23日）上午驚傳爆炸命案，88歲湯姓老翁清晨照常到宮廟參拜，沒想到拜完神、轉身走到天公爐前時，竟突然引燃綁在腰間的爆裂物，現場瞬間火光竄出、巨響震天，老翁當場被炸倒、腹部破裂、臟器外露，嚇得廟內民眾四散狂奔。鏡報 ・ 11 小時前
最新／基隆調和街疑宮廟氣爆！近9旬男「臟器外露」送醫搶救不治
首次上稿：11/23 09:14更新時間：11/23 13:30（男子宣布不治）即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導最新消息，基隆市中正區調和街今（23）日上午8時許發生一起疑似宮廟氣爆事故，一名88歲湯姓獨居男子臟器外露，倒臥血泊中，目前意識清楚由救護同仁處置並將傷者送長庚醫院；目前確認對方是因在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈而釀禍，稍早獲得最新消息，由於對方下午1時19分生命跡象持續下降，醫師宣告不治。民視 ・ 11 小時前
踩到我的腳！北捷車廂內婦突亮刀 險刺乘客脖
踩到我的腳！北捷車廂內婦突亮刀 險刺乘客脖EBC東森新聞 ・ 8 小時前
78歲失智翁「北上找兒」命喪田寮河 家屬獲訊心碎痛哭
【緯來新聞網】來自桃園的78歲林姓老翁，昨(21日)深夜被人發現陳屍於基隆田寮河信一路河段。警消接獲緯來新聞網 ・ 1 天前
警察進軍黃昏市場！順口溜玩出防詐新招 婆媽讚：金促咪！
【警政時報 江雁武／台中報導】為提升防詐意識、拉近警民距離，臺中市政府警察局第四分局黎明派出所與三和里里長張家 […]警政時報 ・ 14 小時前
基隆1老翁在宮廟引爆身上爆裂物 臟器外露 傷重不治
88歲的湯姓老翁，23日上午在基隆市調和街萬安堂宮廟參拜後，疑自行引爆攜藏在腹部的爆裂物，瞬間腹部重創、臟器外露，警、消馳赴現場迅速將湯送醫急救，延至下午宣告不治。平日常到調和街萬安堂參拜、聊天泡茶的湯姓老翁，23日上午8時30左右，一如往常、毫無異樣的前往萬安堂，獨自站在天公爐參拜後，疑點燃藏放在腹部的爆裂物，由於爆炸威力強大，湯被彈飛仰倒，現場血跡斑斑，當時在宮廟的民眾發現，立即向警、消報案。基隆市消防局中正分隊派員馳赴現場，見湯姓老翁尚有絲毫意識，但腹部傷勢嚴重，臟器外露，便迅速將湯送往基隆長庚醫院急救，到院時無呼吸、心跳，醫護人員緊急手術、全力搶救，但仍因傷重於下午宣告不治。基警二分局偵查隊、八斗子派出所接獲報案，立即封鎖現場蒐證，並調閱監視器還原案發過程，初步了 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
第3000位幸運客誕生！「激旨焼き鳥」加碼萬元禮遇 15年百位免費傳奇再寫紀錄
【警政時報 林家嘉／台中報導】台中知名串燒品牌「激旨焼き鳥」，創業至今堅持15年的「每日第100位免費」活動，近日終於迎來睽違已久的第3000位幸運得主。店家除了照例提供串燒免費外，更豪氣加碼超過1萬元價值的串燒、啤酒與飲料現金兌換券，讓現場氣氛瞬間掀起歡呼，成為店內話題焦點。警政時報 ・ 9 小時前
影/救不回來！基隆88歲翁「天公爐前引爆炸藥」臟器甩出慘死
基隆市今（23日）上午發生一起爆炸死亡慘案，有位高齡88歲的阿公，竟然跑到廟裡引爆炸藥，當場臟器被炸出外露，送醫搶救仍宣告不治，案發的驚悚過程也全曝光。中天新聞網 ・ 11 小時前
快訊／高雄夢時代爆意外！70歲香港人吃饗食天堂噎到OHCA
週末聚餐釀意外！高雄夢時代今（23）日晚間19時許，一名70歲婦人於吃到飽用餐時，疑似被異物噎到，當場倒地失去呼吸心跳。消防局出動2車4人前，目前送醫搶救中。詳細事發原因有待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 1 天前
北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購
社會中心／馬聖傑、吳培嘉 台北報導台北市大同區一家老字號銀樓，日前被LV在台代理人檢舉，業者涉嫌在店內販售未經授權的LV金鐲，LV在台代理人購買後送驗，確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉，近日，檢方依商標法起訴業者，業者今天（週日）出面喊冤，表示都是幫客人代購，並沒有在櫃上陳列販賣。走進銀樓看得眼花撩亂，湊近一看，這款金手鐲格外顯眼，有著一朵白色山茶花、或是像這款有獨特四葉草造型，都很受消費者歡迎，但這些造型乍看下，都像專櫃品牌LV或香奈兒的標誌性符號。LV在台代理人接獲檢舉，來到北市這家老字號銀樓購買後隨即送驗提告，老闆娘出面喊冤。北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）當事銀樓業者：「因為一直被消費者說你們怎麼沒有賣，不然就幫他從網路上面買來，然後他如果要就幫他買，你怎麼不去講那個菜市場拿來裝袋子的，你怎麼不去抓那些啊？」老字號銀樓就在台北市大同區，去年8月LV在台代理人接獲檢舉，以2萬6千8百元買下一條有著LV經典花紋圖案的手鍊，送驗後確認上面的圖樣與真品不符向警方檢舉。老闆娘說，店內主要做黃金買賣，這種款式的手鍊都是客人要求才會進貨代購，並非刻意販售這類商品。但檢方認為店內的確有陳列而且還標價販售，還是依商標法起訴。當事銀樓業者：「我們只會做幫忙買的動作，而並不會說自己檯面上也放一大堆，(客人)實際上詢問是有，最主要是消費者不敢在網路上面買。」北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購。（圖／民視新聞）非本案律師 李育昇：「店家所陳列販售的商品上面，有精品品牌的標誌，足以誤導消費者，讓人誤以為該商品是正品，已經侵害精品商標權涉犯侵害商標罪，要處三年以下有期徒刑拘役或併科二十萬元以下的罰金。」雖然業者可以跟LV集團和解，但和解費勢必又是不小數目現在檢方請求法院將蒐證買下的手鍊沒收，接下來也要追查，還有哪些銀樓涉嫌違法販售這類商品。原文出處：北市老字號銀樓「賣假LV手鍊」？ 老闆娘喊冤：只幫忙代購 更多民視新聞報導她提議共度三人夜遭男友拒絕？ 47歲女子怒打男方臉遭控家庭暴力安心生育！「這縣市」公托量勇奪全國之冠 市長：感謝托育員辛勞台中爆隨機攻擊 男持美工刀揪女髮撂狠話：敢報警就殺人民視影音 ・ 6 小時前
屏東四重溪溫泉季 展開
屏東四重溪溫泉季於前（二十一）晚正式點亮登場，連續一百零一天打造全台最長的冬季溫泉慶典；縣長周春米邀請全台民眾利用冬季旅遊時節走進恆春半島，享受暖心的溫泉、特色美食與光影藝術，讓旅行成為最療癒的冬季儀式感。屏東四重溪溫泉季從十一月二十一日起至明年三月一日展開，串聯牡丹鄉、車城鄉及恆春鎮等地觀光能量的重要節點，希望讓旅客來到四重溪溫泉季，不只泡溫泉，還能感受到南國冬季限定的浪漫氛圍。該活動開幕首夜吸引國內、外遊客湧入四重溪，從午後至夜間人潮不歇，恆春半島十組表演團隊，匯聚百人在溫泉老街熱力開走、開幕大秀「看見台灣」由Focasa馬戲團迎風演出，壓軸煙火秀點亮夜空，宣告今年溫泉季啟動。周春米表示，本次以「星空泡湯祭」為主題，除了溫泉公園主燈區、旭海溫泉副燈區外，更邀請五組藝術 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台中登山驚魂！現役裝甲兵八唐縱走失蹤 女友焦急報警搜救展開
江男服役於十軍團586旅裝甲兵，休假期間騎機車前往和平區松鶴端，沿八唐縱走路線進行登山活動，根據座標記錄，他21日上午7時26分開始登山，中午12時52分留下最後座標，下午4時33分登頂返程，並於晚上7時11分向女友表示僅剩1公里下山，但之後就失去聯絡，家屬焦急萬分，目前在...CTWANT ・ 12 小時前