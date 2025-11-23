天公爐前引燃爆裂物 基隆8旬翁腹部重傷送醫搶救

現場拉起封鎖線，警方在現場了解採證，而提到目擊事發經過，民眾還是相當驚恐。

目擊民眾說道，「他身上綁鞭炮，自己引燃，之後就燒起來，我想說怎麼會燒起來，碰一聲。」

基隆市第二分局副分局長李惠煌表示，「是該名男子自行點燃爆炸而造成受傷，目前該名男子送長庚醫院救治中。」

23日早上8時許，基隆調和街的這間宮廟，一名88歲的湯姓老翁來到廟裡參拜，警方表示老翁疑似點燃藏於腹部的爆裂物，老翁隨即倒地哀號，一旁民眾見狀趕緊通報警消，但爆炸力道強勁，老翁腹部傷口嚴重臟器外露，警消抵達後，由救護車協助送往長庚醫院，到院時已無呼吸心跳，仍在搶救中。

基隆市消防局第一大隊中正消防分隊長朱品豫指出，「年約70至80歲的老人家，倒臥在血泊中，臟器外露。」

附近民眾提及，「以前有跌倒過，怕了。之前摩托車賣掉說不要騎了，是現在年紀大了比較退化了，不然是有時候會在這邊聊一下天。」

附近居民表示，湯姓老翁多年來都是獨居，身體狀況不佳，之前又因為跌傷不良於行，影響到心情，但都還是會在附近找人聚會。警方表示，確切原因以及爆裂物成分仍待進一步調查。

※珍愛生命 生命線專線：1995

