天公爐前引爆炸彈「臟器外露」…翁背景曝「會自製簡易炸藥」

社會中心／基隆報導

基隆一處宮廟發生一起疑似氣爆意外，一名老翁遭炸飛。（圖／翻攝畫面）

基隆市調和街宮廟萬安堂今天上午8時許發生一起爆炸事件，一名湯姓老翁（88歲）因離得非常近，直接被衝擊、臟器外露，倒在廟門前；救護人員到場後，連忙將人送醫搶救。經警方調查，意外發現這起爆炸事件就是湯翁所引起的，由於他先前曾當過漁民，會自製簡易炸藥，不過動機仍待調查釐清。

警方於今（23）日8時25分許接獲報案，指基隆市中正區調和街一處廟宇疑似發生氣爆事件，隨即派遣中正分隊(51、92、警消6人)前往處理。從監視畫面顯示，湯翁當時站在香爐前點燃物品、疑似在拜拜，但不久後，香爐突然就爆炸。

廣告 廣告

基隆一處宮廟今天上午8時許發生一起疑似氣爆意外。（圖／翻攝畫面）

當下，湯翁瞬間被噴飛、倒臥站不起身，旁邊的人見狀直接嚇傻，馬上上前查看並報警請求協助。救護人員到場後，發現湯翁倒臥血泊中，雖意識清楚但臟器外露，緊急將人送往長庚醫院。據了解，湯翁到院時，情況已經非常差，目前已送手術室緊急手術，後續會送加護病房觀察。

經警方調查後，發現湯翁為獨居身障者，平時常出沒於此宮廟附近，另因湯翁先前以捕魚為業，因此懂得自行製作簡易炸藥。今天，湯翁走進該宮廟拜拜，卻不知什麼原因在天公爐前引爆綁在腰間的爆裂物，在一聲爆響後，湯翁在巨大爆炸作用力下，往後炸飛、仰倒在地；至於詳細案情，仍待進一步調查釐清。

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

基隆某宮廟驚傳氣爆…翁「疑似拜拜直接遭炸飛」倒血泊中身亡

2女高中生吃鍋「鍋底全焦黑」被留洗淨投訴…網一面倒批2生：活該

遭割頸全裸逃超商…「案情竟大反轉」女已婚、尪探病才知被戴綠帽

范冰冰簽證早辦好了「沒法出席金馬領影后殊榮」因早有工作

