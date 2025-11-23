天公爐前引爆自製炸藥！基隆88歲翁「背景曝光」 遭炸飛倒地臟器外露搶救中
基隆市調和街宮廟萬安堂今（23日）上午發生一起爆炸案件，導致一名年約88歲的湯姓老翁當場臟器外露，目前仍在醫院搶救中。據了解，湯翁先前曾當過漁民，因此會自製簡易炸藥，不過引爆動機仍有待釐清。
經警方初步調查，88歲的湯姓老翁為獨居身障者，平時常在萬安堂附近出沒，今上午8時許走進宮廟參拜，神色如常，怎料，到天公爐前準備參拜，下秒就引爆綁在腰間的爆裂物，導致老翁當場被炸倒，腹部出現約40公分長傷口且臟器外漏。
據監視器顯示，當時湯翁身上先竄出火煙，隨後一聲爆響，湯翁則被仰倒在地，周遭民眾也被嚇得四散躲避。警方指出，由於湯翁過去曾以捕魚為業，因此熟悉作業方式，懂得自行製作簡易炸藥，後續將持續調查湯男動機及炸藥來源，以釐清案情細節。
警消獲報趕抵現場時，湯翁臟器外露、遍地鮮血，但幸仍有意識，目前已送往三軍總醫院搶救，子女接獲通知後，也隨即趕往醫院。
更多鏡週刊報導
嘉義夾娃娃機店活春宮「女主角啪完神隱」身分被查出 遭通緝下場曝光
拿3600和解道歉喊「只想插進去」 噁男假冒「太乙救苦天尊」靈媒騙性侵還拍片！法院怒重判
金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論
其他人也在看
影/救不回來！基隆88歲翁「天公爐前引爆炸藥」臟器甩出慘死
基隆市今（23日）上午發生一起爆炸死亡慘案，有位高齡88歲的阿公，竟然跑到廟裡引爆炸藥，當場臟器被炸出外露，送醫搶救仍宣告不治，案發的驚悚過程也全曝光。中天新聞網 ・ 31 分鐘前
基隆宮廟驚傳巨響！80歲老翁拜拜後「引爆身上物」倒地重傷
監視器畫面顯示，一早宮廟前已聚集附近住戶。老翁獨自站在天公爐前參拜，結束後疑似掏出打火機點燃胸前爆裂物，短暫冒煙後立即引發巨大爆裂聲響，老翁當場仰倒，濺出大量血跡。一旁民眾受到驚嚇，見老翁倒地，立刻報案求救。消防人員到場後，發現現場血跡斑斑，老翁臟器外露...CTWANT ・ 5 小時前
有片／中國「瘋子新娘」跑遍各場婚禮 悲情內幕揭曉不勝唏噓
在中國山東東明縣有位引人注目的女子，她時常披著一襲婚紗現身街頭，或頻繁造訪婚紗店。這名奇特的女子更熱衷於參加陌生人的喜宴，總是靜靜地安坐在角落，不喧嘩也不生事。這樣荒誕的行徑讓她被外界取名為「瘋子新娘」。據聞，這位女子背後有著一段令人唏噓的故事，有人揣測她是因遭逢丈夫外遇背叛，情感重創；也有版本流傳，她在新婚之日親眼目睹摯愛死於車禍，諸多變故導致她活在過去，執著於往日的愛情。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
不是老化！久坐像「壓彈簧」 醫揭1招救腰痛：比運動更有效
腰痠背痛不一定是老化，可能是久坐所致。胸腔暨重症專科醫師黃軒提到，久坐對於腰椎的影響，就像用力壓住彈簧不放，累積久了，腰部肌肉、血流、脊柱周邊組織都可能失衡。民眾可以嘗試「坐30分鐘、站15分鐘」，有助於減少椎間盤壓力、促進血液循環、提升專注力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
杭菊靈堂照？拍照姿勢錯了「照片超詭異」 專家曝關鍵避免
苗栗銅鑼杭菊正值最佳賞花時節，吸引大批遊客前來欣賞金黃花海！攝影專家張麥斯提醒，拍攝時須注意取景和姿勢，才能拍出美麗照片，避免產生「靈堂照」的錯覺。除了苗栗銅鑼，台中新社花海也有大片波斯菊及百日草盛開，同樣值得一遊。氣象署預報，溫暖舒適的天氣將持續到24日，25日將有一波東北季風南下，北台灣溫度可能驟降近10度，民眾要注意保暖。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
色姨丈3度激戰14歲外甥女！互稱「老公老婆」下場曝光
社會中心／張予柔報導台南市近期發生一起令人震驚的偷吃事件，一名人夫阿漢（化名）被指控與自己的14歲外甥女萱萱（化名）發生不當關係，並且兩人之間訊息以「老公」、「老婆」互稱。案件發生在去年10月至11月間，阿漢趁著清晨及中午的時候，進入萱萱的房間，對她進行親吻和愛撫，最終與其發生性關係三次。此事件直到萱萱在今年1月將這件事告訴老師，才被揭發。民視 ・ 2 小時前
基隆田寮河浮屍找出火車票 竟是桃園失智翁北上尋兒斷魂
基隆市田寮河信一路河段昨天深夜發現1具浮屍，消防隊員獲報打撈上岸，在他身上找到火車票，查出死者為78歲住在桃園、有輕微失智的林姓男子，昨天中午才剛剛搭火車來基隆找兒子，未料竟陳屍在田寮河，家屬難以接受；警方漏夜調閱沿線監視器釐清墜河地點。基隆市消防局昨天深夜11時54分獲報，田寮河信一路與中興路口的自由時報 ・ 1 天前
不滿被踩腳！北捷白髮女亮刀狂揮 下場慘了
不滿被踩腳！北捷白髮女亮刀狂揮 下場慘了EBC東森新聞 ・ 3 小時前
災後2個月！芥菜種會串聯愛心 陪花蓮光復走重建路
馬太鞍溪堰塞湖923洪災後屆滿2個月，基督教芥菜種會今（23）日以「用愛串聯全台」行動，把全國的祝福送進光復。單車隊自北部啟程，載著耶誕禮物抵達馬太鞍長老教會；現場由芥菜種會廚師團隊辦桌款待居民並舉辦祝福音樂會，盼成為脆弱家庭照顧者的力量，陪伴他們走過漫長的重建之路。自由時報 ・ 51 分鐘前
疑被男子踩到腳爆口角！白髮婦捷運亮水果刀恐嚇遭上銬帶回
台北捷運西門站一名白髮婦人，疑似遭踩到腳引爆衝突，在車廂內持水果刀恐嚇男乘客，捷運警察獲報後將人上銬帶回，嚇壞不少目擊乘客。台北捷運西門站22日晚上10點多，一名白髮婦人供稱被另一名男乘客踩到腳，雙方台視新聞網 ・ 3 小時前
醫美新制掀反彈！醫美醫：千家診所受影響 醫師恐被迫失業
衛福部預告修正「特管辦法」全面收緊醫美執業門檻，不僅「直美」醫師將被完全排除，高風險醫美手術也將限由特定專科醫師執行，並強制通過診所評鑑，引發基層反彈，形體美容外科醫學會批評，此次修法程序粗糙未充分溝通，恐讓全台近千家診所、上萬名從業人員受衝擊，部分合法執行手術多年的醫師也將因科別限制「被迫」失業。自由時報 ・ 1 天前
婦人凌晨駕車外出疑未讓直行車 撞翻計程車乘客受傷
新北市新莊今天凌晨驚傳翻車交通事故，劉姓老翁駕駛計程車途經中平路，遭遇一輛從巷口衝出左轉、薛姓婦人駕駛的白色賓士車，計程車雖閃躲，仍遭薛女駕車撞上車尾翻覆，造成駕駛劉翁及乘客陳男受困車內，造成陳男受傷，警方到場對肇事薛女，劉姓駕駛酒測，沒有酒精反應，車上也沒有違禁品，車禍肇因仍待調查釐清。自由時報 ・ 2 小時前
點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了
點365元鹹酥雞男友罵「敗金」 民眾：可以分手了EBC東森新聞 ・ 1 天前
基隆萬安堂傳巨響！88歲老翁天公爐前自爆「臟器外露」 鄰居曝平時生活狀態
基隆市中正區調和街廟宇萬安堂，今（23）日上午8點25分發生爆炸意外，一名88歲湯姓老翁走進廟宇站在天公爐前，突然發生爆炸，當場倒地、臟器外露，現場滿是血跡，嚇壞一旁聊天民眾；對此警方初判疑似老翁自行攜帶爆裂物品引爆，鄰居則透露其平時生活狀態。鏡報 ・ 4 小時前
河北深山藏「金祕密」 村民狂抽地下水淘金年收438萬！將降臨毀滅性下場
中國河北省青龍縣的清河沿村傳出淘金熱潮，村莊內上演「抽水吸金」奇景，大批村民利用深井猛抽地下水來「淘金」，靠活性炭這種吸附力強的材料來過濾出黃金，據說，只要操作得當，每批活性炭就能提煉出數十克黃金，賺個幾萬元人民幣是輕輕鬆鬆的事，難怪這股「吸金」熱潮會席捲全村，專家推測，這些地下水裡藏金，很可能跟當地一座早已停工的金礦有關係，是過去採礦留下的含金物質滲進地下。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
最新／基隆調和街疑宮廟氣爆！近9旬男「臟器外露」送醫搶救不治
首次上稿：11/23 09:14更新時間：11/23 13:30（男子宣布不治）即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導最新消息，基隆市中正區調和街今（23）日上午8時許發生一起疑似宮廟氣爆事故，一名88歲湯姓獨居男子臟器外露，倒臥血泊中，目前意識清楚由救護同仁處置並將傷者送長庚醫院；目前確認對方是因在宮廟內自行點燃疑炸魚用的土製炸彈而釀禍，稍早獲得最新消息，由於對方下午1時19分生命跡象持續下降，醫師宣告不治。民視 ・ 40 分鐘前
台南街頭驚險一幕！ 女癱軟垮路上 友人車陣中冒險「拖行」
台南市昨（22日）發生一起大白天「撿屍」事件，有位不明原因全身癱軟的女子，直接倒在車潮洶湧的馬路中間險象環生，男性友人用盡辦法都無法將她扶起，最後只好將她整個人拖到路邊。中天新聞網 ・ 6 小時前
台裔「霸王餐網紅」慘了！欠房租逾百萬 下月將被「掃地出門」
因多次在紐約高級餐廳吃霸王餐被捕的34歲台裔網紅「Pei Chung」，將面臨被房東掃地出門，根據法院文件顯示，她在布魯克林租住豪華公寓，卻積欠約125萬台幣租金，下月2日將被強制搬離。中天新聞網 ・ 3 小時前
12生肖本周運勢 屬雞者飛黃騰達、屬龍者愛情健康皆豐收
本周事業運前三名：1.雞工作：本週運勢旺盛，心想事成，為第一名。可以明確的向上司表明立場，到位的將專案完成，不居功自傲。2.龍工作：本周運勢不錯，為第二名。在公司多聽聽他人意見，對工作有幫助的主張和想法，才能取得成就。2.猴工作：本周運勢上升，同為第二名。即使...CTWANT ・ 4 小時前
越南正妹「帶槍劫獄黑幫男友」！記者竟喊「胸很大」 遭吊銷
國際中心／綜合報導柬埔寨斯雷省法院外18日上午上演了一場堪比電影的越獄，一名越南女子提前潛伏在法院外，等到載著6名囚犯的囚車抵達並開門下放時，她迅速上前，把藏好的手槍交到黑幫頭目手中。男子接過槍立刻對著警員示警，隨後與這名女子跳上預先準備的汽車逃離現場。女子被捕時，被現場媒體包圍，竟有記者竟當眾伸手撫摸女子的臉，還語帶輕佻地評論「皮膚好滑」、「胸部很大」等言語，瞬間點燃網路怒火，在不斷升高的公憤下，柬埔寨資訊部火速介入，撤銷那名觸碰女子的記者採訪證，並禁止他繼續從事任何新聞或影像相關的工作。民視 ・ 1 天前