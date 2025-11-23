天公爐前引爆自製炸藥！基隆88歲翁「背景曝光」 遭炸飛倒地臟器外露搶救中

基隆市調和街宮廟萬安堂今（23日）上午發生一起爆炸案件，導致一名年約88歲的湯姓老翁當場臟器外露。（左圖：翻攝自畫面；右圖：讀者提供）

基隆市調和街宮廟萬安堂今（23日）上午發生一起爆炸案件，導致一名年約88歲的湯姓老翁當場臟器外露，目前仍在醫院搶救中。據了解，湯翁先前曾當過漁民，因此會自製簡易炸藥，不過引爆動機仍有待釐清。

經警方初步調查，88歲的湯姓老翁為獨居身障者，平時常在萬安堂附近出沒，今上午8時許走進宮廟參拜，神色如常，怎料，到天公爐前準備參拜，下秒就引爆綁在腰間的爆裂物，導致老翁當場被炸倒，腹部出現約40公分長傷口且臟器外漏。

廣告 廣告

據監視器顯示，當時湯翁身上先竄出火煙，隨後一聲爆響，湯翁則被仰倒在地，周遭民眾也被嚇得四散躲避。警方指出，由於湯翁過去曾以捕魚為業，因此熟悉作業方式，懂得自行製作簡易炸藥，後續將持續調查湯男動機及炸藥來源，以釐清案情細節。

警消獲報趕抵現場時，湯翁臟器外露、遍地鮮血，但幸仍有意識，目前已送往三軍總醫院搶救，子女接獲通知後，也隨即趕往醫院。

更多鏡週刊報導

嘉義夾娃娃機店活春宮「女主角啪完神隱」身分被查出 遭通緝下場曝光

拿3600和解道歉喊「只想插進去」 噁男假冒「太乙救苦天尊」靈媒騙性侵還拍片！法院怒重判

金馬62／奪金馬影后！范冰冰工作室首發文 賀文僅提「寶島」仍悄悄下架掀討論