天公爐前點燃爆裂物！基隆翁「臟器外露」不治 警曝背景：會做簡易炸藥
基隆市調和街萬安堂今天（23日）上午驚傳爆炸意外。一名年約80歲的獨居老翁在天公爐前參拜時，疑似自行點燃綁在身上的爆裂物，隨即發生劇烈爆炸，老翁當場倒地重傷，現場血跡斑斑。消防人員接獲通報後迅速趕抵，發現老翁臟器外露，立即進行急救並送往三軍總醫院搶救，稍早宣告不治。
監視器畫面顯示，事發當時廟前已有多名附近居民聚集；老翁獨自站在天公爐前祈拜，動作正常無異樣。參拜結束後，他疑似用打火機點燃綁在身前的爆裂物，只見短暫冒煙後即爆出巨大聲響，老翁被震飛仰倒在地，血跡當場濺滿地面，民眾驚嚇四散，隨即報案求救。事後，老翁被送往三軍總醫院搶救，稍早宣告不治。
警方初步勘驗現場，未在宮廟周邊發現瓦斯外洩或電線走火等外在引爆因素，也排除現場有其他可疑人員涉案的可能性，研判老翁應為自行攜帶並點燃爆裂物，確切動機及爆裂物來源仍待深入調查。
ETtoday新聞雲報導，該名湯姓老翁為身障獨居者，長期在萬安堂附近活動，鄰里居民皆對他相當熟悉。由於老翁早年從事捕魚相關工作，熟悉作業方式，疑似具備製作簡易爆裂物的能力。居民回憶，老翁平日性情溫和、獨來獨往，事發前也看不出異狀，沒想到會在宮廟內點燃爆裂物自傷。
目前警方正在調閱監視器、訪查周邊證人，將持續了解老翁生前是否曾對外求助或有心理狀況問題，案發原因及詳細經過仍待進一步釐清。
◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995
◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925
