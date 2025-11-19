天兵也算有當兵？王大陸出庭沒帶身分證「出門太趕」 網笑：開庭與開溜，選擇開天窗

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

演藝圈今年爆出藝人閃兵風波，而身為案情突破關鍵的王大陸昨（18）日首度出庭，針對偽造文書、妨害兵役等3項罪名，他全數坦承犯案，並交代了替偽造病歷支持的360萬元金流動向。不過，他昨日出庭忘記帶身分證一事，再度令他成為網友熱議的焦點。

王大陸昨（18）日因閃兵案出庭卻忘帶身分證一事引發熱議。（圖／翻攝畫面）

王大陸最初因打不開特斯拉車門而惱羞撂人打Uber司機，沒想到警方在調查過程中發現逃兵案外案，隨後更陸續揭露多達18名藝人牽涉其中，而他替偽造病歷所付出的價碼與其他藝人差距之大也讓他被戲稱是「盤子」，一連串事跡都讓網友啼笑皆非。未料，昨日出庭又因忘記帶身分證被法官詢問，他解釋「出門太趕」。

此插曲也引發網友討論，紛紛笑稱「天兵也算是一種兵」、「這麼有趣的靈魂真適合當藝人」、「在開庭跟開溜之間，選擇了開天窗」、「他如果去驗智商應該不用當兵」、「王大陸再這麼好笑我真的要變粉絲了」。

