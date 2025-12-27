天兵事蹟再添一樁！王宇婕盲腸爛掉變「腹膜炎」 竟以為急診完可「回家聚餐」

王宇婕驚爆耶誕節前夕竟不知自己因盲腸炎發燒，惡化成腹膜炎差點丟了小命。翻攝臉書＠王宇婕 Margaret Wang

女星王宇婕向來個性大而化之，沒想到近日迷糊個性卻差點讓她丟了小命！前陣子她與媽媽蕭瑤赴日旅行，把腹痛當成腸胃不適，直到上週六（20日）痛到臉色慘白，才被親友強制送醫，醫生嚴重警告她是盲腸炎惡化成腹膜炎，再晚送醫就會休克出人命，她還以為急診完就可以回家，渾然不知面臨生死關頭。而她之前曾透露自己「天兵」一面，除了常忘記帶鑰匙成為開鎖常客直接「月結」，還曾因為買錯洗衣機尺寸直接轉送貨車司機！

王宇婕與跟媽媽去日本旅遊時，當時就感到腹部隱隱作痛，但她以為只是偶發的腸胃不適，返台後依舊照常工作、生活，即便痛感加劇也只去診所領胃藥治療。直到上週六（20日）她原訂邀請好友在家下廚聚餐，眾人一見到她臉色慘白、痛到完全笑不出來，驚覺事態嚴重，強制將她送往榮總急診。

急診驚爆發燒卻不知！緊急排刀切除化膿盲腸 術後恢復神速趕過耶誕

在急診室時，王宇婕還被護理師質疑：「妳在發燒妳自己不知道嗎？」她卻還一頭霧水反問：「我有發燒嗎？」當晚醫護人員立刻安排一連串精密檢查，並要求當天晚上9點即刻進開刀房。

手術過程中，醫師發現她的盲腸不僅嚴重惡化，甚至已經化膿導致腹膜炎，情況相當危險。傻氣的她原本還以為急診完就能回家繼續聚餐，事後才無辜地表示：「原來事情比我想的嚴重得多。」幸好手術恢復狀況比預期更好，她在耶誕節前夕順利出院，能與最親愛的家人共度節日，也讓她學到教訓，強調以後絕不硬撐，要學會傾聽身體的聲音。

王宇婕與母親蕭瑤日前去日本旅遊就感覺腹部隱隱作痛，卻沒有就醫，僅拿胃藥治療。翻攝臉書＠王宇婕 Margaret Wang

自嘲生活白痴驚呆網！洗衣機太大無法退貨 竟大方直接轉送司機

王宇婕「天兵」行為不只這一樁，她日前接受YouTube頻道「哈哈台」街訪時，也自揭更多讓人噴飯的迷糊事蹟。她笑認自己是「生活白痴」，曾有一次在網路上訂購洗衣機，因為工作忙碌，隔了一個月才拆包裹，結果發現尺寸太大，陽台根本放不下。

由於早已超過一週的退貨期限，鄰居又沒人應門，她最後竟然乾脆把這台全新的洗衣機轉送給載貨司機，大方的舉動讓現場主持人與觀眾聽得目瞪口呆。

找開鎖熟到能月結！王宇婕爆料全家基因強大

王宇婕更分享自己經常發生「自鎖門外」的糗事，在還沒更換密碼鎖前，她時時刻刻提醒自己出門倒垃圾門不能關上，沒想到某天她出門倒垃圾時，盯著門口的舊春聯思考要不要更換，大腦一斷線就「順手」把大門關上，下一秒才意識到自己又得找鎖匠。

最令人噴飯的是，這份迷糊基因似乎是家族遺傳，她透露媽媽蕭瑤和哥哥也經常把自己鎖在門外，全家人跟附近鎖匠熟識到開鎖費可以「月結」。王宇婕笑稱這真的不是她本人的問題，而是來自強大的家族基因遺傳。



