天兵大盜偷娃娃機不成！頭卡取物孔掙扎蠕動 台主看傻眼報案

消防人員破壞機台將陳嫌救出。（圖／翻攝畫面）





真的是尷尬了！新北市樹林一名張姓男子，今天（6日）下午跑到三俊街一間娃娃機店行竊，從取物口爬進機台，打算竊取機台內價值3百元的藍芽卡拉OK組，未料，整個人卻卡在機台出口動彈不得，後續台主透過監視器發現異狀，打電話報警後，消防人員協助切割機台將張男救出，並交由警方將他逮捕帶回偵訊，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

陳嫌卡在取物孔動彈不得。（圖／翻攝畫面）

據了解，36歲張姓男子今天（6日）下午2時許，徒步走進樹林區三俊街這間娃娃機店，鎖定其中一個機台內價值約3百元的藍芽卡拉OK組後，便從取物孔伸手進入機台竊取，未料卻整個人卡在取物孔動彈不得。

廣告 廣告

消防人員破壞機台將陳男救出。（圖／翻攝畫面）

娃娃機台的台主發現行竊失敗的張男，卡在取物孔不斷掙扎蠕動，於是撥打電話報警尋求協助，後續警方會同消防人員到場，破壞機台將張男救出時，發現他頭部些許擦挫傷，拒絕送醫，後續交由警方當場將他上銬帶回偵訊，並依竊盜罪嫌移送法辦。

消防人員破壞機台將陳男救出。（圖／翻攝畫面）

更多東森新聞報導

誤以為被瞪！ 新莊木工竟持鐵鎚攔車恐嚇騎士

新北警中高階警官118人大調動 名單出爐

新北男突走到馬路中間！ 遭復康巴士輾過受困車底亡

