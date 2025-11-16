天兵毒蟲上飯店開毒趴煙彈忘了丟 意外成為警查獲非法槍枝線索

〔記者王冠仁／台北報導〕18歲嚴姓男子等3男2女共5人，在台北市中正區一家飯店過夜開毒趴，但是他們退房時，忘記將使用過、含有依托咪酯的煙彈丟棄，房務人員打掃時發現報警。警方循線搜索嚴的住處，意外在他手機中，發現他曾經去過另外一個毒趴據點，還在該處拿出一把手槍把玩的照片；警方再次出擊，在毒趴據點中逮到持有槍枝的吳嫌。警方除了將嚴、吳等人送辦，也擴大追查毒品、槍枝來源。

警方調查，嚴姓男子平時遊手好閒、不務正業，經常與狐群狗黨一起吸毒、開趴來尋歡作樂。今年8月，他找來2男、2女等友人，5個人一起跑到台北市中正區一家飯店過夜開毒趴；他們退房時，沒有將使用過、含有依托咪酯的煙彈帶走丟棄，只用大亨堡包裝紙隨意包裹，房務人員事後打掃時發現報警。

廣告 廣告

轄區警方根據訂房資料追查，循線鎖定嚴等3男2女，並在9月時前往嚴位於新北市汐止區的住處搜索。警方意外在嚴的手機中，發現有許多張照片，是他前往蘆洲另外一處據點開毒趴，期間他還拿著一把槍枝把玩。

警方根據這些照片，再次溯源追查，近期前往蘆洲該處搜索，當場查扣1把改造手槍、1個彈匣與4顆子彈，並逮捕持有槍枝的24歲吳嫌。

據悉，吳否認自己持有槍枝，推說槍枝是一名已經過世的友人先前拿來寄放，自己也忘了此事。

警方說，跟嚴一起過夜開毒趴的3男2女，警方事後都已約談到案、採尿送驗，並將他們依毒品罪嫌送辦。至於持有槍枝的吳嫌，警方在搜索蘆洲該處時，也查扣到有使用痕跡的K盤等物品，因此警方也將吳依毒品、槍砲罪嫌送辦。

中正一分局強調，面對毒品及非法持有槍械絕不容忍，請民眾切勿心存僥倖，以身試法，未來亦將持續積極打擊各類犯罪，貫徹「除惡務盡、淨化治安」決心，給民眾安全無虞的生活環境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

彰化大樓遭縱火？關鍵目擊1樓機車起火 消防勘驗釐清中

彰化市大樓暗夜狂燒！17名住戶睡夢中嗆傷被救出送醫

獨家》老天有眼！假冒檢察官詐640萬 彰化「收水手」屏東車禍被逮

