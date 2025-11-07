天兵竄改「診斷證明」不歸營！連長識破下令：立刻回來 法院判刑6個月

社會中心／陳韋劭報導

義務役陳姓士兵偽造診斷證明被判刑6個月。（示意圖／資料照）

國軍六軍團一名義務役陳姓士兵因不想回營區當兵，涉嫌找人以手機軟體竄改就醫診斷證明，再回傳給連上士官，因手法粗糙被當場抓包，彭姓連長隨即命令他立刻回營，案經函送後起訴。桃園地院審理後，依意圖免除職役偽為疾病未遂罪判刑6月。

判決指出，陳男在陸軍第六軍團砲兵第二一指揮部砲兵第三營第二連之龍陵營區服4個月軍事訓練役，113年3月8日至10日20時30分許止前休假在外，他因不想回營區服役，向班長謊稱發燒、流鼻水等症狀，並請人以手機內修圖軟體，修改同年1月21日在診所就醫取得之診斷證明書，將「應診日期」由113年1月21日變造為113年3月10日，再將截圖回傳給班長。

班長將陳男診斷截圖傳給連上軍官，黃姓軍官發現診斷證明書內容有異，遂向陳男質疑診斷證明書照片為假，要他立刻回營，陳男坦認上情，並於當天晚間22時30分許返回部隊，案經憲兵隊移送桃園地檢偵查後由檢察官起訴。

桃園地院審理後，審酌被告當時為現役軍人，未能遵守軍紀，竟意圖免除職役，持變造診斷證明書之電磁紀錄向部隊請假，行為實有不該，然念及被告於行為當日即坦承犯行並返回部隊，偵查及審判程序中均坦承犯行，態度尚佳，考量被告大學休學、目前在小吃店上班，月收入3至5萬，要扶養奶奶等一切情狀，依意圖免除職役偽為疾病未遂罪判刑6月。

