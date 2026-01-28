天兵美工刀？他砸3位數買大牌文具「收到紙片」 網笑：習慣了

記者高珞曦／綜合報導

隨著網購逐漸融入生活，三不五時傳出「翻車」趣聞，最近有位工地師傅分享，自己花了190元購入日系品牌的美工刀，沒想到只收到「超逼真紙片」，有內行人指出，該品牌確實常只給示意紙片。

有民眾分享自己花了190元購買日系品牌美工刀，卻只收到超逼真紙片的尷尬窘境。（示意圖／非當事物品／取自pexels）

這位苦主在Threads發文分享這段特殊見聞，只見他手上拿著的是尺寸較大、外型精美的美工刀，乍看並無異狀，然而當他推出「刀片」時，出現的是造型激似真刀片的銀色紙片，甚至帶有刀片紋路和品牌圖樣。苦主無奈表示，「今早要貼保護板才發現裡面的刀片是假的，我傻眼……帶了個寂寞」。

影片引起許多網友討論，紛紛搞笑留言，「要注入靈力」、「我也被田島（編按：該美工刀品牌）騙過，哈哈」、「真正的高手是連這種刀都能切的下去」、「和泡麵示意圖，有異曲同工之妙」、「看來是飛花摘葉皆可割紙，草木竹石皆可為刀的境界」、「請注入念能力後方可使用」。事後有內行人提醒，其實該品牌部分型號美工刀，常需要另外購買刀片裝入，或是在本體備用艙查看是否有附刀片。

