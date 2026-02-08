天冷上廁所別輕忽！醫點出「用力過度」恐猝死

天氣寒冷，民眾上廁所時要注意可能引發猝死風險。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，上廁所對心血管而言並非單純一件事，而是一場短時間的生理壓力測試。當你用力憋氣、迷走神經反射再加上本身可能有的隱性心血管問題，一連串因素若出現，恐引發致命後果。

用力解便、迷走神經受刺激 恐增加猝死風險

排便時若閉氣用力（Valsalva），會使胸腔壓力上升、靜脈回流變差，導致血壓與心臟供血出現劇烈變動。對於本身冠狀動脈狹窄或有心律不整傾向的人，可能誘發心肌梗塞、心律不整，甚至心衰竭惡化，增加猝死風險。

廣告 廣告

黃軒指出如廁本身就是「情境性昏厥」的典型場景之一。排便或排尿時，迷走神經受到刺激，可能造成心跳過慢與血壓驟降，導致民眾在馬桶上突然昏倒。若同時合併心臟疾病，少數情況下恐演變為嚴重心律事件。

不只心臟 血管破裂也可能發生

除了心臟問題，如廁用力時造成瞬間血壓上升，也可能成為腦血管或大血管破裂的「最後一根稻草」。研究顯示，排便或排尿時，可能造成蜘蛛膜下腔出血的狀況，主動脈剝離，甚至肺栓塞，都曾被報告與如廁時的用力或迷走神經反射有關。

黃軒指出，冬天如廁時常同時發生姿勢突然改變，影響血壓調節、用力閉氣、迷走神經反射，再加上夜間、飲酒、脫水、發燒或服用降壓藥、利尿劑等因素，種種原因都容易將身體推向低灌流或心律不穩的臨界點。

出現這些症狀別輕忽 恐是重大警訊

若民眾在如廁前後出現雷擊般劇烈頭痛、嘔吐、意識改變，恐怕是蜘蛛膜下腔出血。若有胸痛、背痛撕裂感、冒冷汗，須警惕心肌梗塞或主動脈剝離。若感到喘、胸悶、心悸、咳血或近期久坐與手術史，則需留意肺栓塞可能。

黃軒提醒，患有冠心病、心衰竭、嚴重高血壓控制不佳、已知主動脈疾病或近期感染合併胸痛、喘者，冬季應主動進行系統性評估，包括心電圖、血壓趨勢與用藥檢視，必要時進一步接受心臟超音波或長時間心電監測。

冬天夜間怎麼安全上廁所？

夜間從躺姿突然起身，容易因血壓調節不及而產生姿勢性低血壓。黃軒建議，醒來後先坐在床邊約30秒，再慢慢站起扶著牆面行走，並確保浴室照明充足與地面防滑。

天冷時活動量下降、飲水不足，更容易發生便祕情況。黃軒指出，排便用力會造成明顯血壓波動，與心血管風險相關。建議補充足夠水分、攝取纖維、維持規律活動，若長期便祕或出現警訊症狀，應及早就醫。

別忽略前兆！如有不適應立即停止動作

最後，黃軒提醒排便性暈厥常有前兆，如頭暈、反胃、冒冷汗、眼前發黑。一旦出現這些症狀，應立即停止用力、坐穩並深呼吸放鬆，切勿勉強行動。若反覆發生或曾因此跌倒受傷，務必接受醫療評估。