天冷上廁所用力排便恐猝死！醫曝：血壓暴衝釀心肌梗塞

重症醫師黃軒在社群平台發文指出，天冷時上廁所可能引發猝死風險，主要與用力憋氣、迷走神經反射及隱性心血管問題三者疊加有關，提醒有三高、心臟病史或便秘問題的民眾應特別注意。

便秘或用力解便時，民眾常會閉氣用力進行Valsalva動作，導致胸腔壓力上升、靜脈回流變差。（示意圖／Pexels）

黃軒說明，便秘或用力解便時，民眾常會閉氣用力進行Valsalva動作，導致胸腔壓力上升、靜脈回流變差，接著血壓與心臟供血出現劇烈變動。對於心臟儲備功能差、冠狀動脈狹窄或有心律不整傾向者，可能觸發心肌缺血、心肌梗塞、心律不整甚至心衰惡化，在脆弱族群中引發猝死風險。

黃軒表示，排便或排尿時的強烈迷走神經刺激會造成心搏過慢或血壓驟降，可能導致民眾在馬桶上直接昏倒，若同時合併心臟疾病，少數會惡化成更嚴重的心律事件。用力造成的瞬間血壓上升，也可能引發蜘蛛膜下腔出血、主動脈剝離，甚至肺栓塞。

黃軒解釋，天冷時上廁所變得致命，是因為常同時發生多種狀況，包括姿勢改變造成血壓調節壓力、用力憋氣、迷走神經反射，加上夜間、飲酒、脫水、發燒或服用降壓藥、利尿劑等因素，這些都會把身體推向低灌流或心律不穩的臨界點。

若民眾在廁所前後出現雷擊般頭痛、嘔吐、意識改變、胸悶、心悸、咳血等症狀，應立即就醫。（圖／Photo AC）

黃軒提醒，若民眾在廁所前後出現雷擊般頭痛、嘔吐、意識改變，或胸痛、背痛撕裂感、冒冷汗，或喘、胸悶、心悸、咳血等症狀，應立即就醫。排便或排尿時反覆頭暈、眼前發黑、差點昏倒者，也需評估是否為情境性昏厥。

黃軒建議，冠心病、心衰、嚴重高血壓控制差、已知主動脈瘤或主動脈病史、近期感染合併胸痛或喘等高風險者，應在冬天找醫生做系統性評估，至少進行心電圖、血壓趨勢、用藥檢視。

黃軒提醒，夜間如廁時別衝刺，建議醒來後先坐床邊30秒，再慢慢站起並扶著走，同時注意浴室開燈及地面防滑。便秘在天冷時不是小事，排便用力會造成明顯的血壓波動，建議民眾攝取足夠水分、纖維，保持規律活動，必要時應就醫處理。一旦出現頭暈、冒冷汗、噁心等症狀應立刻停止用力，深呼吸放鬆，不要閉氣憋住。

