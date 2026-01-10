天冷下磁磚雨! 老舊公寓外牆爆裂 大片磁磚從6樓砸下

社會中心／洪巧璇、鄭國陽 台北報導

天氣冷除了要注意保暖之外，走在路上也得要留意了！氣溫溫差大、外牆會熱漲冷縮，尤其老舊公寓容易發生磁磚掉落的意外，台北市在士林與內湖接連出事，尤其內湖這棟屋齡30多年的公寓，大片瓷磚集體"翹家"，停從6樓砸到地面，彷彿在下磁磚雨，嚇壞不少路過民眾。

公寓外牆磁磚框啷框啷從高處掉下來，但下一秒更驚險。這次是一大片磁磚集體剝落，直直往下墜，發出巨大聲響，就連附近車輛見狀也按喇叭提醒路人，不要再靠近。路過民眾：「這掉下來，這個磁磚。」親眼目睹意外瞬間，大家簡直看傻眼，因為外牆磁磚仍不停砸落，碎片掉個沒完，就怕會有下一波磁磚雨，民眾連忙報警。民視記者洪巧璇：「事發現場是一棟屋齡大約30多年的老舊公寓，可以看到6樓的外牆磁磚，禿了一大片，因為在早上的時候，發生磁磚掉落的意外，現場都還拉起封鎖線，避免民眾靠近。」

附近居民：「東西砸到的聲音啊，大家都很緊張出來看，就砸到一些車這樣，它其實一直在剝落欸，如果你們在這邊等的話，它應該還會繼續剝落，如果你從這邊經過就很危險，我當下是有出來幫忙啦，就是把那幾個三角錐，從旁邊搬到這邊來。」事發就在台北市內湖區港華街，10號早上11點多，公寓外牆磁磚掉落，近日氣溫又驟降、日夜溫差大，可能導致外牆熱漲冷縮而磁磚剝落。因為同一天早上，士林也有大樓天降磁磚雨，所幸都沒有砸傷人。









台北市老舊房屋多，意外什麼時候會發生沒人知道，只能提醒這樣的天氣，盡量走騎樓，多一分保障。





原文出處：天冷下磁磚雨！老舊公寓外牆爆裂 大片磁磚從６樓砸下

