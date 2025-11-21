天冷不保暖意外恐上門！醫授6招遠離「心臟猝死」

生活中心／尤乃妍報導

冷空氣持續南下，氣溫下降，天一冷就忍不住流鼻水、打噴嚏，醫師黃軒提醒，這不是小感冒，而是可能引發心臟猝死的警訊！若是加上平時熬夜、抽菸壞習慣，更不巧有高血壓、心臟病史，更要注意，小心急性心血管死亡找上門。





天冷降溫進入心臟病高峰期！醫授6保暖撇步囑這類人要小心「心臟猝死」

冷空氣持續南下，氣溫繼續下降，若沒注意保暖可能引發「急性心血管死亡」。（示意圖非關此新聞／取自民視新聞網）

醫師黃軒在臉書發文分享，多項國際研究都證實，冬天是造成心肌梗塞、心臟猝死的高峰期，每日平均溫度降低1度，心肌梗死風險累計也增加2%。著涼會導致血管瞬間收縮、血壓上升、腎上腺素升高、心跳加速、冠狀動脈痙攣，加上感冒病毒感染加重心臟負擔。最可怕的是心肌耗氧量上升，導致耗氧量上升，進而引發缺血、心律失常、猝死。

天冷保暖小撇步：

1. 起床前不要立刻下床，先暖身，再慢慢起。

2. 外套「不是」保暖王，圍巾＋帽子＋襪子才是。

3. 感冒時不要輕忽胸悶、心律不整，病毒＋寒冷是「最毒組合」。

4. 冬天反而更要控制血壓，晚上睡前差一件外套，隔天可能差一條命。

5. 別在寒流裡做激烈運動，冬天早上跑步加重心臟負擔。

6. 洗澡不要「先脫光衣服再開熱水」，先打開熱水，等浴室暖了再進去

冬天真正奪命的不是寒冷本身，而是寒冷在你體內掀起的連鎖反應。血管縮、血壓高、心臟累、胸悶被忽略，這些都會在毫無察覺時，累積成致命一擊。

