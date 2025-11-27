天冷不敵熱血 台電北南區處捐血活動爆人潮

《圖說》台電北南區處今日舉辦「捐血有你，熱血相挺」公益捐血活動，深耕弱勢關懷與社區服務，以行動回饋社會。〈北南區處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】台電北南區處今（27）日舉辦「捐血有你，熱血相挺」公益捐血活動。雖然近日受到東北季風影響氣溫驟降，但民眾與台電同仁依然熱情到場，捐血車前從一早便湧現排隊人潮。為因應天氣驟冷，台電也貼心準備並發送暖暖包，希望在寒風中傳遞一份愛，溫暖每位捐血人的心，場面溫馨而動人。

北南區處林蒼喬處長表示，冬季向來是血庫最吃緊的時期，看到大家主動挽袖相挺，令人十分感動。每一袋捐出的血液，不僅是延續生命的力量，也象徵著社會在寒冬中依然充滿人情暖意。

《圖說》北南區處長林蒼喬率先挽袖捐熱血。〈北南區處提供〉

他強調，台電長期致力於公益行動，不僅協助穩定血庫供應，也深耕弱勢關懷與社區服務，持續以行動回饋社會。

今天活動邀請台灣血液基金會台北捐血中心醫護團隊到場提供專業服務。許多民眾表示：「冬天血庫最容易短缺，再冷也要支持！」，也有首次捐血者分享：「原本只是路過，覺得很值得就加入了。」不少台電同仁更在完成巡檢與公務後趕往現場，場面溫馨而動人。