天冷不要把包太緊！讓「棕色脂肪」出來工作、燃燒熱量

隨著天氣轉涼，許多人出門總習慣把自己裹得像顆肉粽，就怕受寒。但台灣個人化醫療學會理事長張家銘指出，這種「過度保護」反而可能讓體內專門幫忙燒熱量的「棕色脂肪」（Brown Adipose Tissue）進入休眠狀態。從分子醫學角度看，適度的冷其實是啟動代謝的重要訊號，讓身體學會自己生熱。

棕色脂肪：專門浪費熱量

我們從小被教導脂肪是越少越好，但這群「棕色脂肪」卻是站在健康這一邊的救場英雄。它們不囤積、不阻塞血管，唯一任務就是燃燒能量來產生熱能。

廣告 廣告

張家銘表示，棕色脂肪內含有大量的粒線體，其中關鍵的「解偶聯蛋白一（Uncoupling Protein 1）」一旦被啟動，能量就不會被存成脂肪，而是直接變熱散掉。這種「浪費熱量」的行為，實際上是在保護身體，避免能量過度堆積導致肥胖、血糖失控及慢性發炎。

根據2025年發表於《Biology of Sex Differences》的大型回顧研究，有棕色脂肪、而且活性高的人，第二型糖尿病、心血管疾病、脂質異常與慢性發炎的風險都比較低。這項發現也讓棕色脂肪「有趣的器官」，正式變成「代謝保護器官」。

女性停經後體質劇變？因為少雌激素「神助攻」

許多女性在停經前後會發現體質劇變，變得怕冷且體脂升高。張家銘醫師解釋，這並非單純因為變懶，而是少了雌激素這個關鍵角色。

在女性體內，雌激素會透過雌激素受體α（Estrogen Receptor alpha），會幫忙顧粒線體、拉高解偶聯蛋白一、放大產熱能力。當更年期雌激素下降，原本活躍的棕色脂肪會變得安靜，代謝自然隨之減慢。因此，這個階段更需要透過生活習慣來「叫醒」這些好脂肪。

替未來代謝留一條後路 三招啟動好脂肪

想要讓棕色脂肪乖乖上班，張家銘提供了一些簡單的生活建議。首先是「溫和冷刺激」，例如洗澡最後留20秒沖偏涼的水，或冬天不要把自己包到完全感覺不到冷，這些都是在對棕色脂肪發出工作指令。

其次是「正確的運動訊號」，快走到微喘、阻力訓練等能讓身體感到用力但還撐得住的運動，對喚醒棕色脂肪與米色脂肪特別有幫助，如果運動後感覺全身暖烘烘、思緒清楚，那就代表你的好脂肪已經被喚醒，正在發揮產熱功能。

除了冷刺激與運動，睡眠與壓力管理同樣重要。研究發現，壓力荷爾蒙（糖皮質激素）會壓抑棕色脂肪的產熱能力，這也是為何壓力大、睡不好時，肚子特別容易胖

張家銘強調，照顧好棕色脂肪，其實就是在替未來的代謝留一條安全路，除了冷刺激與運動，維持抗發炎飲食、少碰塑化劑，都能幫助這群好脂肪撐住身體的代謝防線。