天冷亂泡湯恐猝死！醫揭「7步驟」護心血管：飯後泡很危險

記者鄭玉如／台北報導

受大陸冷氣團影響，天氣濕又冷，民眾愛泡湯取暖。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，冷熱交替恐致心血管失衡，增加猝死風險，建議泡前預熱、水溫控制在38至40度。（圖／記者鄭玉如攝影）

今（26）日受大陸冷氣團影響，全台又濕又冷，不少民眾選擇泡溫泉暖身。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，冬天泡湯會提高猝死風險，因為冷熱交替恐造成「心血管急性失衡」，對此分享「泡湯不猝死7步驟」，例如泡前先「預熱」身體、將水溫控制在38至40°C的安全範圍內。

黃軒在臉書粉專提到，冬天泡湯恐提高猝死風險，當人走進浴場時處於低溫，使血管急速收縮，血壓上升、心臟負荷增加，接著進入熱水，血管突然擴張，血壓快速下降，心跳加快使心臟被迫加班。出池瞬間也很危險，冷空氣刺激使血管再次急速收縮，容易出現心律不整、暈厥、心肌梗塞、中風。

廣告 廣告

日本研究發現，冬季「浴室相關猝死」明顯高於其他季節，與寒流、浴室溫差有關，尤其在傍晚至夜間（16:00–20:00）泡澡風險更高，又以高血壓、心臟病、糖尿病、腎臟病、洗腎族群特別危險，他們的血管和神經反射的彈性較差，熱水浸泡時，血壓調節與心跳反應明顯失常。

黃軒強調，冬天泡湯不是不能，是不能「亂泡」，並分享「泡湯不猝死7步驟」，進浴池前先沖溫水，讓血管慢慢放鬆，不造成心臟暴衝；水溫介於38至40°C最安全；下水順序從腳開始，依序為小腿、大腿、腰、胸，不要一次整個人坐下，讓自律神經「慢慢適應」；泡湯時間約5至10分鐘為佳，一天最多2次，中間一定要休息，泡太久恐造成脫水，進而血壓失控，甚至暈厥。

另外，泡湯前後一定要補充水分，泡前飲用300至500ml，泡完再補一次，絕對不要喝酒精、濃茶、咖啡，容易造成悸、昏倒；出池後建議先坐3至5分鐘再慢慢起身，立刻擦乾、穿好衣服，不要泡完立刻站起來；泡湯前必須檢查身體狀況，若出現感冒、發燒、空腹或剛吃飽、血壓控制不好或偏高，或心臟病、中風、洗腎患者、嚴重糖尿病，建議不要泡湯，以免造成血壓劇烈波動、自律神經瞬間失控，因溫差而喪命。

更多三立新聞網報導

蓮霧味道淡=營養少？營養師揭「4好處」：顧腸、調節免疫

台鐵集電弓損壞！「成功=彰化」南北交通中斷 乘客卡了2小時

10度低溫來了！「急凍3天」恐達強烈大陸冷氣團 拉拉山、太平山有望下雪

台東體中「天花板被震落、水管破裂 」！慘況曝光 師生逃出聚集空曠處

