天冷了想脫單？如何交到男友？戀愛專家教你5大秘訣設定約會目標＋提升魅力，秋冬抱抱季交到男友不是夢！ | 柯夢波丹

PHOTO CREDIT: Ippei Naoi
天氣開始轉涼了。裙子換成長褲、短版小T換成毛衣、曖昧對象也換成真正的男友／女友／伴侶。沒錯，不管你願不願意，「抱抱季（Cuffing Season）」正式來臨——而這只代表一件事：你的感情生活即將開始狂飆，有希望脫單。（希望如此吧）。
對剛單身、單身很久、或壓根不了解的人來說，抱抱季就是每年大家突然想「被套牢」、脫單的時候——也就是為寒冷季節找個伴一起度過。春夏那種想單身、想放飛自我的心情退散；秋冬則被「想和適合的人一起冬眠」的衝動大舉取代。而且，在經歷一場又熱又漫長的夏天後，我們大膽猜測：今年大家對「承諾」的渴望可能比以往更強烈。
聽起來像你？放心，你不是一個人！根據 Tinder 最新數據顯示，每到抱抱季，單身者確實會更「用心」約會。App 上的對話平均比春天長 18%，每日訊息量也增加 9%。而且，人們不只在尋找短暫火花：46% 的人把 Profile 的「Relationship Goal」設定為長期關係，相較之下，只有 22% 表示自己在找短期連結。
在 Hinge 的最新調查中也得到類似結果：本季最受歡迎的對象類型（72% 的女性、無論性向）就是「會規劃的人」。也就是說，只要多花一點心思，就能大大加分——尤其在這個大家希望找到能「至少暫時安定下來」的對象的季節。
因此，為了讓你在這個秋冬更有機會脫穎而出、成功收編一位戀人，我們特別向約會 App 專家請教：
為什麼「帶著目的」談戀愛那麼重要？
要如何設定自己的約會目標（並堅持下去）？
以及——在這個抱抱季，你最不能忘記的約會技巧有哪些？
如何設定你的約會目標
在你開始想著要不要「被套牢」之前，你得先知道：你在這季、甚至更長遠的感情生活裡，到底想要什麼。（畢竟那句老話說得好：戀人是要陪你走長久的，不只是抱抱季的伴手禮。）
假設你想追求一段長期關係，那第一步就是弄清楚它在你心中應該長什麼樣。
— 你在伴侶身上最看重哪些特質？
— 你想像中的未來是什麼樣子？
— 哪些是絕對不能妥協的底線？
當你釐清這些問題後，你的約會方式就能圍繞著它去調整。越有目的性，就越不浪費時間（也更不容易累到想退出約會市場）。Tinder 全球約會專家 Paul Brunson 也認同：「帶著目的約會，會讓你更清楚，也更安心。」「在 Tinder 上，這可能意味著你需要把 Profile 打造成真正符合你需求的樣子，或為自己設定刷 App 的時間上限，避免刷到麻木疲乏。」
在抱抱季特別容易受到「趕快找個人就好」的壓力影響時，Brunson 說，「有意識地約會能幫你劃清界線，不會因為季節氣氛就隨便找人將就。」
他補充：「等這季節過去，你也能把這些習慣帶進後續的感情旅程。當你以真誠和坦率為出發點，你更有可能建立真正長久的連結。」
好嘛、好嘛～我聽到了！
你已經成功說服我「帶著目的性約會」——那現在問題來了：我要怎麼知道自己真正想要什麼？更重要的是，我「需要」什麼？
我們正等你問這句！
Hinge 的愛情與連結專家 Moe Ari Brown 表示：
「花些時間回顧你的價值觀、過往的約會模式，以及你希望伴侶具備的價值。」
「當你明白這些後，再去思考：在下一段關係裡，你希望自己的感受是什麼？你想帶著什麼樣的能量進入約會？試著超越那些你『以為自己應該想要』的條件，去找出什麼才是真的適合你的。」
以下是愛情專家 Brown 的超實用重點建議：
1. 決定你想以什麼樣的狀態出現在約會裡
設定約會意圖不只是關於「你想找什麼樣的人」，也關乎「你自己想怎麼登場」。
你想更坦誠、更願意展露脆弱嗎？
你想準時？想更專心聆聽？想稍微踏出舒適圈？
無論你想培養什麼內在能量，這都應該是你的約會意圖核心，而不只是對另一半的期待。
2. 把你的意圖寫下來／說出口
可以寫日記、跟朋友分享、放進你的交友檔案，或甚至替自己設個小儀式。
把意圖具象成文字，能讓你更清楚理解它們，也更容易持續檢視。
你看得見、可以反覆回顧，自然比較容易活出你想要的約會狀態。
3. 設定界線與「不能妥協的底線」
知道哪些符合你、哪些不符合你，能幫你更貼近自己的感情目標。
當你界線清楚，別人也會明白什麼叫「敷衍」，你也能更快看出對方是否沒有達到你最基本的標準。
4. 定義「努力」對你來說是什麼
為什麼「努力」最近會被講得這麼多？
因為大家都在找一種明確、看得見的「用心」。
但「努力」對每個人不一樣：有人要穩定的聯絡；有人要精心安排的約會。
因此 Brown 建議：你要讓對方「清楚知道」如何用努力與目的性來對待你。
沒有清晰，就容易混亂。當你說得明白，對方反而會感謝你讓他知道該怎麼真正走進你的世界。
如何表達你的需求
現在的大多數交友軟體都能在個人檔案中標註「你想要什麼樣的關係」或「你目前的感情取向」，這其實是很好的一步，能讓潛在配對者迅速了解你的約會目標。事實上，Hinge 的數據顯示：83% 的千禧世代、75% 的 Z 世代在點讚之前，會先查看對方的約會意圖。
但如果你真的想在抱抱季「拿下某人」，你或許也該在其他 Profile 部分暗示一下你的期待。
Brunson 建議：「**把你的個人檔案當成你的自我介紹。**使用 Tinder 的 bio 和 prompts 分享讓你興奮的事，比如：『找一個能陪我一起度過冬季小冒險的人』，或『想尋找長期關係』。這樣一來，在配對之前，對方就能先抓到你的 vibe。」
他補充：「在聊天時，保持輕鬆但有目的性：像『你現在最期待的事情是什麼？』這類問題既有趣，也能看出對方的生活態度與優先順序。」
Brown 也認同，無論是在 Profile 上，或一開始聊天時，你都應該儘早表明自己的需求。
他說：「接下來，你要用穩定的溝通、真正會去執行的約會安排，以及專注的對話去支持這些話。」
Hinge 的研究指出：
60% 的異性戀男性認為『固定安排約會』非常重要，這凸顯了承諾行動的重要性。
72% 的女性比起收入，更重視伴侶是否願意投入努力。
甚至是一些小動作 —— 像記得對方提過的小細節 —— 都代表你在乎，也能展現用心。
如何在這個抱抱季談到好戀愛？
首先，Brunson 說：「把季節性的壓力丟掉。」
「不要在第一次約會時就帶著『一定要把對方鎖住』的心情。真正的目標應該是享受認識新人的過程。選擇你覺得有趣、舒服的行程。如果還是很緊張，也可以帶朋友一起——Tinder 的『Double Date』功能能讓你和朋友一起跟另一組人配對，讓第一次見面更社交、更沒有壓力。」
最後，這是 Brunson 給你、想在這個冬天穩定下來的「必修三技巧」：
1. 忠於你真正想要的年底大家都很忙，但抱抱季其實是好時機，重新檢視你的感情旅程，思考你真正想在伴侶身上找到什麼。如果你想的是長期關係，那就坦蕩地承認！別害怕告訴配對對象你的需求，做自己最真實的版本。坦誠，永遠是最有效的方法。
2. 去戶外做點什麼：活動式約會超加分天氣冷又天黑得快，不代表你不能跟潛在對象一起做些好玩的事。無論是冬日散步加熱巧克力、去滑冰、或一起上廚藝課提升廚神技能，都能替你與新火花創造共同回憶，成為建立深度連結的起點。
3. 記得先愛自己擁抱季有時會讓人感到挑戰，尤其當你看到朋友們跟另一半做著甜蜜活動時。但 Brunson 最大的建議是：不要因為大家好像都找到愛了，就急著跟上。每個人都有自己的感情步調，放下比較，把壓力抽掉，做你覺得對的事——在你覺得對的時間。
＊本文由 Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
