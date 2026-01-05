天冷仍穿短袖≠健康！醫示警「6類人」別硬撐：拿身體借命用

記者鄭玉如／台北報導

天氣越來越冷，仍有不少人穿短袖。胸腔暨重症專科醫師黃軒指出，受到基因、運動習慣等影響，有些人天生比較不怕冷，但不怕冷並不代表健康，若是心血管疾病、糖尿病、甲狀腺功能低下等6族群，需特別注意保暖，他們在寒天仍穿著單薄，「根本是拿身體來借命用」。

黃軒在臉書粉專指出，有些人即使在冬天仍穿短袖，從醫學與生理學來看，他們的感覺與一般人大不相同，包括「散熱系統」，其反應比較慢或弱；還有「棕色脂肪偏多」，棕色脂肪活性高者在低溫下能快速產生熱量，主觀冷感顯著降低；最後是「運動量高」，長期運動者的肌肉量高、基礎代謝率高，比較不容易感覺到冷。不過不怕冷不等於健康，也並非每個人都適合冬天穿短袖，6族群若天冷還穿短袖，根本是在冒險。

▎心血管疾病族群

以心血管疾病族群而言，冷是對血管壓力進行測試，如高血壓、冠心病、心肌梗塞病史、中風病史，天冷穿太少會拉高風險，冷空氣會讓血管「瞬間收縮」，造成血壓上升、心臟負荷增加、血液更容易凝固，研究顯示，心肌梗塞、猝死在冬季明顯增加。

▎年長者

許多長輩常說「我還好，不覺得冷」，問題在於年紀大，冷覺神經會變鈍，感覺神經退化、皮下脂肪變少、體溫調節能力下降，雖然未感覺到冷，其實核心體溫已經在下降。

▎甲狀腺功能低下者

若有容易怕冷、體重增加、疲倦、反應慢、皮膚乾燥、便秘，恐是甲狀腺功能低下。甲狀腺素像是人體的「發熱開關」，一旦分泌不足，可能造成基礎代謝下降、產熱能力差、冷刺激影響放大。

▎糖尿病或周邊神經病變者

糖尿病族群須注意周邊神經病變，恐造成冷、痛、麻的感覺變遲鈍、血管收縮調節異常，導致手腳已經冰冷、循環差，但本人卻「沒什麼感覺」，若天冷穿短袖又不保暖四肢，增加凍傷、循環惡化風險。

▎雷諾氏症患者

雷諾氏症患者一旦受寒，手指、腳趾變白或變紫，出現麻、痛、刺的感覺，血流瞬間關閉。冷刺激是「直接誘發因子」，絕對不要感覺冷還硬撐，小心造成血管罷工。

▎體重過低、營養不良者

BMI過低、長期吃太少的人，會使皮下脂肪薄、肌肉量低、熱量儲備不足，這類人穿短袖，身體其實是在「借命用」。

