天冷代謝慢但又好想吃？專家揭冬季「循環+順暢」調理法，由內養出代謝力

入冬後氣溫驟降，火鍋、燒烤、甜點接連登場，不少人笑稱「衣服變厚，食慾也變厚」，但同時也發現體重悄悄上升、肚子脹氣、精神變差。藥理學家周泰廷提醒，冬季身體循環與代謝速度自然放緩，若再加上高油、高鹽飲食與久坐少動，容易讓體內環境失衡、消化負擔加重。

從體內開始，維持順暢是冬季代謝關鍵

冷天飲食油膩、宵夜頻繁，是體內最容易「罷工」的季節。當體內壞菌比例升高、好菌不足，身體就容易感到倦怠、鼓鼓的，甚至影響氣色與專注力。

統欣生技的「諾敏益生菌」以8合1專利複方設計，針對亞洲人飲食習慣打造，內含益生菌本體、乳鐵蛋白與維生素D，有助維持菌叢平衡。配方中更添加19種消化酵素與多種植物萃取，幫助飲食轉換為營養能量。許多上班族與外食族分享，連續幾日補充後，能明顯感覺「身體節奏變得規律」，更容易維持日常輕鬆感。

從循環著手，讓身體「熱起來」的內在保養

冬天容易冰冷、懶洋洋，其實多與循環速度下降有關。藥理學家周泰廷表示：「當體內流動變慢，整體代謝就會像塞車一樣。」統欣生技的「究好清 丹參納麴」便以活性納豆激酶與紅麴為基底，結合紅景天、丹參、決明子、洛神等八種草本植萃，搭配維生素B群，幫助身體維持良好代謝節奏。

這樣的「夜間循環保養」概念，也深受許多久坐上班族與外食應酬族喜愛。每日睡前2粒，讓身體在夜間進行修復與調整，隔天醒來更有活力，不再有「吃完就累」的沈重感。

從生活節奏出發，不靠節食也能維持平衡

藥理學家周泰廷強調：「人體本身就有自我調節能力，只要協助恢復平衡，就能自然維持健康。」現代人忙碌緊湊，不可能隨時顧及飲食細節，因此透過益生菌維持體內菌叢穩定、納豆紅麴輔助循環調理，讓身體在日常中更有效率運作。

此外，若能搭配適度運動、充分睡眠與足夠飲水，便能形成一個完整的「冬季循環系統」，不僅提升日常代謝，也能讓精神與氣色自然回到最佳狀態。

養好「代謝力」，成為生活的日常節奏

不論是上班族還是家庭主婦，在面對天冷高壓與想一直大吃大喝的冬季，都需要一套能持續執行的自我保養方式。統欣生技從科學角度出發，將「諾敏益生菌」與「究好清 丹參納麴」打造成生活化的保養夥伴，幫助現代人不再被代謝困擾綁架，輕鬆迎接每個「不怕冷、不怕累」的冬季。

