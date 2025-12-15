天冷來一鍋！卡式爐使用不慎爆炸波及8人 消防員曝這些點要小心

中國北京8名男子於11日晚間，在一家餐廳用餐時，卡式爐突然發生爆炸，烈焰瞬間波及8人。示意圖／翻攝自Pixabay

天冷總會讓人想來一鍋熱騰騰的火鍋，若是使用卡式爐來煮可要小心操作，使用不當可能引發爆炸！中國北京8名男子於11日晚間，在一家餐廳用餐時，卡式爐突然發生爆炸，烈焰瞬間波及8人，所幸眾人僅受到輕傷。

根據《中國報》報導，北京8名男子近日在餐廳邊聊邊用餐時，鍋具下方的卡式爐突然爆炸。8人來不及反應，就被火焰包圍，所幸火勢很快變小，只有部分人頭髮燒焦、輕微燒傷，皆無大礙。報導指出，事故起因疑似因為鍋具影響，大而平的鍋底覆蓋了卡式爐體和液化氣桶，導致溫度、壓力過高引爆液化氣桶。

類似的事件並非偶發，去年也曾有火鍋店卡式爐突然爆炸的案例。中國浙江一名女子與家人一同去火鍋店慶生，但桌上的卡式爐瓦斯桶突然爆炸，造成女子二度燒燙傷，縫了50針差點毀容，以及左眼視力受損。今年3月也曾發生類似事件，貴州男子在家用卡式爐不慎導致爆炸，火勢延燒周圍可燃物引發火災，所幸消防人員搶救得時，成功救出男子，送醫治療後已無大礙。

消防人員提醒民眾，購買卡式爐需要注意是正規廠商生產的產品，使用上要切忌「爐小鍋大」的情形，或在密不透風的場合下使用。消防人員模擬實驗，「爐小鍋大」得情況下，隨著溫度不斷上升，20分鐘後縱使氣瓶沒有暴露在外，仍引發的爆炸，產生的碎片和氣罐殘骸還飛落到數公尺遠，最遠甚至到20公尺。

消防人員也指出，使用卡式爐時火被意外吹滅而無人察覺，這也是危險的！消防人員在實驗中點燃卡式爐後人為吹熄火焰，模擬丁烷洩漏環境。兩分鐘後，再次點火時，卡式爐瞬間爆燃，火焰呈現轟燃狀。

除此之外，卡式爐不可並排使用。消防人員在實驗中模擬這樣的情況，雖然只點燃其中一個，但另一個未開火的卡式爐因為熱傳導，溫度很快就超過了50度C。消防員提醒，使用和存放卡式爐，要注意遠離高溫熱源和明火。



