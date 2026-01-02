天冷保暖別大意！暖暖包誤食恐傷腸胃 失智家庭要注意

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

隨著寒流來襲，全台氣溫驟降，不少民眾紛紛拿出暖暖包禦寒，然而，在看似日常又便利的保暖用品背後，卻潛藏著對失智者而言不容忽視的安全風險。

失智的人由於認知功能發生障礙，導致無法正確判斷物品是否可以食用，過去誤食暖暖包的案例早已時有所聞，例如把暖暖包內容物當做芝麻粉，拿來泡芝麻糊吃，導致灼傷腸胃道。

因此特別提醒，近日因天氣寒冷，有比較多的機會使用到暖暖包，因此要請家屬多留意，避免失智者直接接觸暖暖包，建議最好把暖暖包放在布包裡，再給長輩使用；另外，用粗筆在暖暖包外層加上大字警示語或警示圖，才能降低失智者誤食暖暖包的機會。

許多暖暖包的純白色包裝酷似中藥包，失智者及視覺障礙者都容易誤食，因此特別呼籲經濟部標準檢驗局，應該規定暖暖包避免使用純白色的包裝，且要在包裝上加上大字警示語及大的警示圖，以降低民眾誤食的機會。

