天冷保暖請注意！睡覺千萬別貼著暖暖包

寒流來襲，暖暖包、熱水袋、電熱毯是大家的保暖神物，但你知道嗎？這些摸起來「溫溫的」東西，其實藏著大危機！

別以為只有滾燙的熱水會燙傷，「低溫燙傷」往往發生在無形之中。當皮膚長時間接觸高於體溫的熱源，因為沒有立即性的劇痛，反而容易讓人失去戒心，導致熱能累積傷及真皮層。

影片無法觀看時，請至以下連結觀看

https://youtu.be/51-F-HRCrDA?si=8D0y6Z6Ww8zdrTtd

許多長輩或習慣睡覺使用保暖用品的朋友，一覺醒來才發現皮膚紅腫熱痛不舒服，這就是典型的低溫燙傷！使用發熱類物品時，請務必「注意使用時間」，且「避免睡眠時連續使用」。

廣告 廣告

若有相關皮膚問題，請諮詢家醫科、小兒科或皮膚科醫師喔！

圖文創作：健談

專家諮詢：新光醫院家醫科 柳朋馳醫師