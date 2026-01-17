天冷冬季關節保養有訣竅！醫籲：多吃深海魚、深綠蔬菜

天氣轉冷，許多長輩或有關節舊傷者容易出現關節卡卡、隱隱作痛的症狀。骨科醫師陳鈺泓表示，除了做好保暖措施外，吃對食物也是保養骨骼的關鍵，並分享冬天四大護骨好食材與四大傷骨地雷食物。

陳鈺泓指出，富含油脂的魚類如鮭魚、鯖魚含有豐富的Omega-3和維生素D。Omega-3是天然的抗發炎劑，能幫助舒緩關節不適，而維生素D則能幫助鈣質吸收。深綠色蔬菜如芥蘭、菠菜不只含鈣，更有豐富的維生素K，能幫助鈣質沉積在骨骼上，讓骨頭更堅固。

陳鈺泓表示，黑芝麻的鈣質含量高，冬天可泡杯芝麻糊或在飯上撒一點。各式菇類如香菇、黑木耳是獲取維生素D的天然食物來源，特別是經過日曬的乾香菇，維生素D含量更高，多吃菇類能幫助身體更有效地利用鈣質。

陳鈺泓提醒，高糖與精緻澱粉如蛋糕、甜甜圈，過多的糖分會引發體內發炎，讓關節更容易腫脹、疼痛。過量的咖啡因會利尿，加速鈣質從尿液中流失，長期下來可能影響骨密度。高鈉加工食品如香腸、泡麵會導致身體排出更多的鈣質，吃得越鹹，骨本流失得越快。

陳鈺泓強調，含磷酸的飲料如可樂、汽水，其中的磷酸會干擾鈣質吸收，影響骨骼的正常代謝，是骨骼健康的一大殺手。他提醒，如果關節疼痛持續或越來越嚴重，應盡快就醫讓醫師仔細檢查。

