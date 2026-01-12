天冷別包太多！醫師提醒：過度保暖恐提高嬰兒猝死風險

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

氣溫驟降，不少新手爸媽擔心寶寶著涼，紛紛加厚衣物、棉被，卻可能在無意間提高嬰兒猝死症（Sudden Infant Death Syndrome, SIDS）的風險。

臺北市立聯合醫院婦幼院區小兒科提醒，冬季正是嬰兒猝死的高風險時期，只要掌握正確的「安全睡眠五大守則」，就能有效降低危險，讓寶寶睡得溫暖又安心。

什麼是嬰兒猝死症?

臺北市立聯合醫院婦幼專科功能提升專案辦公室副主任、兒童醫學部兒童保健科主任黃啟南指出，嬰兒猝死症是指一歲以下原本健康的嬰兒，在睡眠中突然、無預警死亡，即使經完整檢查仍無法找出明確原因。SIDS 多發生在出生後一至六個月，其中以二至四個月風險最高。

依據美國小兒科醫學會（AAP）2022 年最新安全睡眠指引，冬季因過度包裹、同床睡眠及室內通風不良等因素，使 SIDS 風險明顯上升。統計顯示，美國每年約有 3,500 名嬰兒死於與睡眠相關的原因，已成為嬰兒死亡的重要因素之一。

潛在危險有哪些?

黃啟南分析，許多家長擔心寶寶受寒，容易過度保暖，導致嬰兒體溫過高；寒流來襲時與嬰兒同床睡眠，也會增加壓迫與窒息風險。此外，床上放置過多棉被、枕頭或玩偶，或因門窗緊閉造成空氣不流通，都是常見的潛在危險。

婦幼院區小兒科特別提醒家長牢記「安全睡眠五大守則」：每一次睡眠都應讓嬰兒採仰睡姿勢；使用堅實、平坦且合格的嬰兒床，床內不放置任何鬆軟物品；建議「同房不同床」，至少持續六個月、最好到一歲；避免過度保暖，穿著原則為「比大人多一件」，以後頸或背部溫暖、不流汗為準；並可使用穿戴式睡袋取代厚被，但避免加重型產品。

過熱比受涼更危險

門診中常有家長擔心寶寶是否會因寒冷而醒來哭鬧，黃啟南表示，寶寶能因不適而醒來，反而是身體的保護機制，「過熱比受涼更危險」。他也提醒，使用電暖器應選擇具溫控與定時功能的設備，避免直吹嬰兒並保持室內空氣流通；同床睡眠則不建議，尤其在父母疲勞、服藥或有吸菸習慣時，風險更高。

此外，家中應全面禁菸，從孕期到產後都應避免菸品、酒精及非法藥物，因二手菸與三手菸都會提高嬰兒猝死風險。黃啟南也鼓勵母乳哺育，即使部分哺餵仍具保護效果；午睡或夜間可考慮提供奶嘴、依時完成疫苗接種，並避免使用任何宣稱可預防 SIDS 的商業產品，以免產生錯誤的安全感。

婦幼院區呼籲，天氣再冷，只要打造正確、安全的睡眠環境，就是給寶寶最溫暖的守護。若家長對嬰幼兒照護有疑問，應主動諮詢小兒科醫師，為孩子建立安全成長的第一道防線。

（記者李政純、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

