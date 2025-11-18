天冷別喝熱薑茶、咖啡！醫揭「1飲品」最暖身又養生

記者施春美／台北報導

醫師黃軒表示，熱薑茶等熱飲雖能提升體溫，卻可能刺激咽喉或胃壁，且身體還需耗費能量來冷卻過熱的飲品。(示意圖／Pexels)

近來氣溫驟降，許多人會喝熱薑茶等熱飲取暖，但醫師黃軒表示，喝溫開水最能有效保暖，因為溫開水能避免身體熱量散失、促進血液循環、舒適地溫暖內臟。相較之下，熱薑茶、熱可可等雖能提升體溫，但過高溫度可能刺激咽喉或胃壁，且身體還需耗費額外能量，來冷卻過熱的飲品。他並提醒，過熱的水會傷害口腔、咽喉、食道，甚至導致食道癌。「飲用水的最佳溫度為50°~60°C。」

胸腔暨重症專科醫師黃軒在其臉書表示，喝溫開水能有效保暖，主要是因為人體對於溫度的感知及內部調節機制，下列是具體的原因與原理。

1. 避免身體熱量散失

溫開水的溫度接近人體的核心溫度（37°C），有助身體維持恆定溫度，不會刺激胃腸或消耗額外能量來調節體溫。相比冷水，溫開水更能避免熱量的快速流失。

2. 促進血液循環

溫開水進入體內後，溫暖的水會刺激胃腸黏膜，進一步促進全身的血液循環，有助於改善四肢冰冷的情況。

3. 減少刺激與能量浪費

就熱薑茶、熱巧克力、熱咖啡而言，這些熱飲，雖然能提升體溫，但過高的溫度可能刺激咽喉或胃壁。而溫開水的溫度適中，能舒適地溫暖內臟，避免身體耗費額外能量來冷卻過熱的飲品。此外，熱茶、熱咖啡，熱巧克力大多含有大量的咖啡因和糖份，不利人體健康。

至於天冷，可否喝熱開水，黃軒表示，當然可以，但喝熱開水時需注意水溫不要超過65度，以免傷害口腔、咽喉、食道，例如重度燙傷可能引發潰瘍或感染、吞嚥困難、疼痛感。「更可怕的是，過燙的水會灼傷食道內壁，嚴重可導致潰瘍，長期導致食道癌。

