天冷剛好吃補！雞排包「麻油雞佛」網：親子丼？

近期有創意炸物店推出「麻油雞佛大雞排」，將多顆雞佛包進雞排中，搭配薑與枸杞解膩，成為冬季應景的暖胃美食，引發網友熱烈討論，有人戲稱為「另類親子丼」或「誅九族雞排」。除此之外，市場上還出現了能拉長至4公尺的起司雞排，以及裹上燕麥外衣的西式雞排，顯示傳統雞排已難滿足消費者，業者紛紛推陳出新，創造話題性產品以吸引顧客。

新北蘆洲一間炸物店出奇招！將雞的生殖器「雞佛」包進雞排。（圖／TVBS）

寒冷天氣中，麻油雞與麻油腰子向來是受歡迎的暖胃食品，而新北蘆洲一家炸物店別出心裁，將雞佛放進雞排中，推出「麻油雞佛大雞排」，引起不少民眾好奇。有消費者表示，這種口味很符合季節性，是值得嘗試的新選擇。另一位民眾則對雞佛的豐富數量感到驚訝，認為雞排肉質紮實搭配軟嫩爆汁的雞佛，會是一種絕佳的口感體驗。

業者表示，這項產品是由老闆突發奇想所創，因為冬天適合進補，且老闆本身就很喜愛雞佛。為了確保食物的新鮮口感，製作過程相當費工，需要事前醃製、去腥及川燙，最後才能油炸出鍋。這種創新做法在網路上引發熱議，有網友幽默地稱之為「另類親子丼」、「誅九族雞排」或取諧音稱為「佛排」，但也有人認為不應該這樣「玩食物」。

台北市一間雞排店則是將牽絲起司、明太子融入雞排。（圖／TVBS）

在台北市，另一家雞排店則以起司拉絲長度為賣點，號稱可拉長至4公尺，並提供多種特殊配料選擇，包括明太子、草莓、蘋果、櫻桃鴨胸及剝皮辣椒等，鹹甜口味的組合相當跳tone。一位網友分享在忠孝新生站附近的「轟炸雞排」品嘗了明太子起司雞排的體驗，售價為120元。

除了內餡變化，有餐飲集團旗下的飲料炸物店則從麵衣下手創新，將滿滿的燕麥裹在雞排外層，每一口都能吃到麥香。由於該品牌主要銷售西式餐點，因此將炸物做出中西合併的風味。一位上班族表示，公司附近新開的「貳虎」所推出的燕麥雞排口感很好。

餐飲集團旗下飲料炸物店，推出外層包覆「燕麥」的雞排。（圖／TVBS）

隨著消費者口味越來越挑剔，傳統雞排已難以滿足市場需求，業者們不斷求新求變，甚至推出獵奇口味，就是為了創造話題，抓住顧客的味蕾，在競爭激烈的市場中脫穎而出。

