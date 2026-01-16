天冷加班必備！好市多「1款神級粥」遭瘋搶 會員大讚：囤一箱放公司

生活中心／王文承報導

一名網友分享，他在好市多發現一款方便又美味的即食料理粥，對於臨時加班或不想外出用餐的上班族來說相當實用。（圖／記者施郁韻攝影）

現今社會被各種壓力籠罩，許多人生活忙碌，下班回到家後懶得下廚或出門買飯，三餐幾乎都靠外食解決，也因此即食料理包成為不少人的首選。就有一名網友分享，他在好市多發現一款方便又美味的即食料理粥，對於臨時加班或不想外出用餐的上班族來說相當實用。

好市多1款粥遭瘋搶 會員大讚：已囤一箱



一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，近期購入「粥易」的珠貝鱸魚粥料理包，不僅可以常溫保存，攜帶與存放都十分方便。他笑說自己直接買一箱放在公司，天氣變冷、午休又不想外出時，只要拿一包微波加熱，就能立刻享用一碗熱騰騰的粥，若再燙點青菜搭配，就是簡單又滿足的一餐。

原PO也補充，這款粥屬於清爽路線，鱸魚吃起來沒有腥味，口感不濃稠又不油膩，搭配珠貝湯頭更提升整體的自然鮮味，吃完不會有負擔，對上班族相當友善。

貼文曝光後，引發會員熱議，「之前流感感冒時也是吃這個，加點蛋花一起煮超好吃」、「成分很單純，沒有多餘添加物，我會再撒點黑胡椒更對味」、「一包算下來其實不貴，裡面有魚肉塊跟干貝，很有誠意」、「常溫保存真的加分」、「自己再加料加熱，很適合小家庭，我家爸爸也很喜歡」。

