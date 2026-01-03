天冷反而睡不著！中醫揭原因

▲天氣冷晚上可能會睡不著，中醫師推薦助眠方式。（示意圖／取自unsplash）

[NOWnews今日新聞] 天氣一冷，許多人反映晚上反而更睡不著，明明身體疲倦，一躺上床卻心煩、腦袋停不下來，或是半夜醒來好幾次、清晨提早醒卻再也睡不回去。中醫師提供助眠方式，讓民眾參考。

Dr.Nice新悅中醫診所副院長楊雅心指出，冬季與人體「腎氣」最有關聯，若陰陽失衡，就容易讓睡眠品質大受影響；只要理解冬季失眠的原因，加上穴位、茶飲與生活調理，多數人都能在寒冬找到更安穩的睡眠。

中醫觀點認為「冬主藏」，指的是人體的陽氣本應內收、身體進入修補階段。楊雅心提到，但現代人冬天仍工作緊張、熬夜滑手機、進補過度或長期待在冷房，這些都會讓「該收不收」的陽氣變得紊亂，導致睡眠問題。

冬天與「腎」最息息相關，楊雅心說，腎陰不足者多半容易「虛火」上擾，睡前心煩、口乾、夜半醒。而腎陽虛寒者則常畏冷、四肢冰冷，身體因得不到暖意，也難以入睡或睡得不沉。

再加上冬季日照減少、活動減少，身體的晝夜節律更容易被打亂，自然就更不好睡。

楊雅心提供中醫助眠方法，平時覺得壓力大、腦袋停不下來時，透過穴位按摩能幫助神經系統放鬆。

安眠穴 位於耳後與枕骨下方凹陷處。

效果：安神、緩和情緒。

做法：睡前按壓3至5分鐘。

神門穴 位在手腕小指側的腕橫紋上。

效果：改善心煩、焦慮、淺眠。

做法：輕壓50至100下。

足三里 膝蓋外側下方三指處。

效果：調整消化、強健脾胃，幫助夜間睡得更沉。

湧泉穴 腳底前1/3處，是腎經起點。

效果：溫腎安眠、改善手腳冰冷。

冬天喝熱飲能讓寒冷體質獲得改善，但更重要的是依體質選擇適合自己的茶飲。

腎陰不足、虛火旺（心煩、口乾、夜醒）

百合蓮子安神茶

食材：百合 5g、蓮子 5g、菊花2 朵、枸杞5至8顆

功效：養陰清心、平穩情緒。

建議：睡前1小時飲用。

腎陽虛寒（手腳冷、清晨難起、夜眠不安）

桂圓枸杞薑棗茶

食材：桂圓3至5顆、枸杞10g、薑片2片、紅棗2顆

功效：溫補腎陽、暖身助眠。

適用者：壓力型（入睡困難、腦袋停不下來）

玫瑰茉莉舒心茶

食材：玫瑰3朵、茉莉花2至3g

功效：疏肝解鬱、放鬆神經。

建議：下午飲用較佳（避免刺激晚間清醒）。

提醒：孕婦、慢性病患者或正在服藥者，最好先詢問中醫師再飲用。

▲中醫師提醒，吃完補品若覺得胸悶、燥熱、夜醒多，就表示補過頭了。（示意圖／NOWNEWS資料照）

早睡晚起成養生關鍵 中醫：3症狀恐進補過頭

楊雅心也說，睡前泡腳可溫腎暖身、放鬆神經，同時遵循季節節律，「早睡晚起」就是冬季養生關鍵，現代人可嘗試比平日提早30分鐘上床，能改善難入睡的困擾。

適度進補即可，補過頭反而睡不著。楊雅心指出，冬天許多人愛吃薑母鴨、羊肉爐，但若是陰虛體質，太補會讓虛火猛烈升起，反而心煩、口乾、睡不著。吃完補品若覺得胸悶、燥熱、夜醒多，就表示補過頭了，應減量。

楊雅心建議，白天多曬太陽、活動，夜晚才能更容易入眠，冬季日照少容易影響褪黑激素分泌。建議每天至少曬太陽20分鐘、每日步行30分鐘、做伸展或溫和瑜珈，增加身體活動量，能讓夜間更快進入睡眠狀態。

楊雅心說，中醫透過望聞問切，可判斷偏陰虛、陽虛、肝鬱或痰濕型失眠，並搭配中藥、針灸、穴位調整等方式，改善大家失眠的狀況。

