天冷取暖吃火鍋、開電暖器小心！盤點居家「4大危險場域+急救步驟」

隨著天氣轉涼，家中使用電暖器、泡熱水澡或圍爐吃火鍋的機會增加，但這些熱源其實暗藏兒童燙傷風險。國民健康署提醒，家長與照顧者應定期檢查居家環境，將熱水壺、湯鍋、電暖器等物品放置在孩童不易碰觸的位置，並避免讓幼兒在廚房或餐桌旁玩耍。若不慎發生燙傷，應立即依「沖、脫、泡、蓋、送」五步驟進行正確處置，並儘速就醫，才能減少傷害與後續感染風險。











國民健康署提醒，家長應從日常生活空間著手，包括廚房、餐桌、浴室、客廳與臥室等，全面檢視4大危險區域，讓兒童遠離燒燙傷危機。

4大居家危險空間檢核



1. 廚房：劃清界線，遠離熱源防燙傷

家長應明確區分廚房與幼童的活動範圍，並提醒孩子不可在廚房內奔跑或嬉戲。烹飪時切勿懷抱或背著幼童，並保持地面乾燥防滑。同時養成將鍋具手柄朝內擺放的習慣，避免被誤碰或拉扯導致燙傷、刀傷。

2. 餐桌：移除風險，熱食遠離

確保餐桌平穩牢固，避免使用桌巾或桌布，以防幼童拉扯造成翻覆。熱湯、熱飲應放置在桌面中央或孩童不易觸及的位置，減少燙傷風險。

3. 客廳與臥室：高溫電器，隨用隨收

選購具商品檢驗標識的安全家電，使用完吹風機、電棒捲、熨斗等高溫電器後，務必立即拔除插頭並放置於高處或安全櫃中，避免餘溫造成燙傷。

4. 浴室：水溫把關，全程守護

洗澡時應遵守「先放冷水、再加熱水」原則，建議水溫不超過攝氏40度，家長須先試水溫並全程陪同，切勿讓幼童單獨留在浴室中。





燙傷應變5原則「沖脫泡蓋送」



即使家長再小心，意外仍可能發生。若兒童不慎燙傷，請家長保持冷靜，立即依循以下5步驟處理，以降低傷害程度：

沖： 立即以冷水持續沖洗傷口15～30分鐘，減輕疼痛與腫脹。

脫： 在水中小心脫去或剪開傷處附近衣物，若衣物黏著皮膚，切勿強行撕扯。

泡： 持續以冷水浸泡約30分鐘，幫助降溫。

蓋： 用乾淨紗布、布單或衣物覆蓋傷口，防止污染與感染。

送：盡快就醫，讓專業醫師評估治療。

國民健康署署長沈靜芬表示，預防兒童燒燙傷是父母最重要的責任。家長可參閱《兒童衛教手冊》中的事故傷害檢核表，定期檢視居家安全。透過落實防護與細心照顧，讓孩子在溫暖環境中也能平安健康地成長。

本文授權轉載自《優活健康網》，原文為天冷取暖吃火鍋、開電暖器小心！盤點居家「4大危險場域+急救步驟」