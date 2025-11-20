天冷吃熱食！超商迷你自選火鍋 涼麵微波變「熱麵」
隨著氣溫驟降，各大超商積極搶攻冬季熱食商機，紛紛推出創新熱食選擇滿足消費者需求。有超商推出迷你自選火鍋專區，並與知名火鍋店聯名推出藤椒酸菜鍋、麻辣鍋等新品湯底，業績較去年同期增加兩成，新品湯底銷量更大幅成長四倍。同時業者也發掘涼麵的隱藏吃法，透過微波加熱變成熱麵，讓消費者在寒冷天氣中享有更多元的選擇。
天氣變冷，超商火鍋專區成為消費者新寵。某超商推出的迷你自選火鍋配料豐富，包含貢丸、肉片及各種蔬菜，讓消費者可依個人喜好自由搭配。這項創新服務深受消費者歡迎，有民眾表示超商個人鍋物非常方便，在家就能直接購買小鍋，還可加入肉片和可微波的貢丸等配料。
除了火鍋，超商熱湯系列也推陳出新，新增薑母鴨、藥燉排骨、四神湯等多種選擇。業者更巧妙開發夏季熱銷商品涼麵的冬季吃法，透過微波加熱轉變為熱麵，讓消費者對此創意感到驚喜。有民眾表示，涼麵若能加熱，冬天就多了一個飲食選擇，很想嘗試看看。
隨著天氣轉涼，火鍋食材需求大增。某量販店公布火鍋料熱銷排行榜，前三名依序為魚餃、蛋餃和燕餃，其中魚餃銷量更達蛋餃的1.5倍。另一家超商則推出南洋酸辣冬蔭功風味關東煮，以及現烤點心和炸物，並提供指定同品項買一送一的優惠。市場上還有熱門新品如起司魚漿，開封後濃郁起司立即爆出並呈現牽絲效果，加熱後在寒冷天氣食用特別適合。
此外，有超商與品牌聯名推出熱巧克力歐蕾及熱巧克力珍珠歐蕾等冬季飲品。根據氣象署資料，20日清晨六點多，平地最低溫出現在南投縣名間鄉，僅12.8度。氣象專家表示，白天開始氣溫將逐漸回升，南北溫差將達十度以上，週末南部地區更有機會出現30度以上高溫。
