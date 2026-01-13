天冷吃薑母鴨別酒駕 大園警籲叫代駕、計程車返家

大園分局結合115年大園區農民節慶祝活動，於現場設攤宣導交通安全及反詐騙，提醒民眾切勿酒後開車。圖：大園分局提供

近期冷氣團來襲氣溫驟降，不少民眾會食用含有酒精成分的補品來禦寒，桃園市大園警分局為此特別於今(13)日結合115年大園區農民節慶祝活動，於現場設攤宣導交通安全及反詐騙，提醒民眾切勿酒後開車，並以有獎徵答方式加深民眾的印象，面對層出不窮的詐騙手法，應提高自我防詐意識。

大園分局表示，現今詐騙手法常結合社會時事，或假藉政府機關的名義取信長者，特別前陣子普發現金議題正夯，各類詐騙手法不斷出現，警方為此加強宣導，提醒年長者切勿緊張輕信，應沉著冷靜撥打165反詐騙專線或報警查證，「牢記1聽、2掛、3查證」，避免受騙上當。

大園分局指出，經統計超過六成的交通事故都發生在路口，警方也藉由活動場合宣導路權觀念，叮嚀民眾騎車、走路要「停、看、聽」，行經路口要「慢、看、停」，培養防禦駕駛的觀念，夜間或清晨出門時，應穿著亮色衣服，以保護自己的安全。

此外，近期天氣寒冷，民眾經常食用燒酒雞、薑母鴨等含酒精的食物來暖和身體，警方提醒，現行酒駕罰則已提高，喝酒後應找代駕或叫計程車，切勿心存僥倖、以身試法，以免造成終身的遺憾。

