天冷吃薑母鴨！他好奇「為什麼桌子比較低？」內行人揭原因

近來天氣明顯降溫，許多人會吃薑母鴨、羊肉爐進補，想藉此驅寒暖身，對此有網友也好奇「為什麼薑母鴨的桌子都比較低？」引發討論，貼文一出，很快便釣出大票內行人解答。

近來天氣明顯降溫，許多人會吃薑母鴨、羊肉爐進補。（示意圖／Getty Images）

和一般餐廳、小吃店不同，薑母鴨店家的桌椅明顯矮一截，對此有網友也忍不住在論壇Threads發文，好奇其他網友的看法，「為什麼薑母鴨的桌子都比較低？」

有網友猜測原因和翻桌率有關「拚翻桌率，坐那麼低很不舒服，又會壓迫到胃部空間，吃不了太久就會起身走人了」、「坐起來不舒服，所以可能可以提升翻桌率？」、「吃飯就吃飯不要聊太久，吃完撐著不舒服趕快走」、「翻桌率的部分」。

也有內行人說明，原因和安全考量、容易觀察環境有關「因為要上炭火爐桶的關係」、「那是炭火的吧，高的桌子都是瓦斯爐」、「應該是方便上湯還有加木炭，那個爐子感覺滿重的，每次加木炭就要把爐子移開，應該是這個原因」、「因為要放木炭吧太高可能會燙到腳」、「容易觀察是否用餐完畢吧」。

對此網友看法兩極，紛紛表示「我反而還滿喜歡這種的欸，夾火鍋料都不用伸長脖子還是站起來夾」、「有沒有人跟我一樣很討厭矮桌？坐起來不舒服」、「對腿長的人真的很不友善，每次吃完我腿都要廢了」、「其實我滿不喜歡桌椅低的位置」、「矮就算了！而且碗小到不行，裝大一點的食物很燙！又一下就滿出來…煩死」。

撰稿：吳怡萱