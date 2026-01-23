天冷吃補別補過頭！醫推4種烹調法：對心血管更友善

[Newtalk新聞] 冬季許多民眾偏好熱食進補，但吃得暖不代表必須攝取大量油脂。重症醫師黃軒指出，冬天最適合人體的健康烹調方式為燉、煮、蒸、燴，這4種方法不僅能穩定溫度以保留關鍵營養素，還能降低心血管負擔並幫助腸胃消化。與其追求高溫油炸的口感，順應生理代謝需求選擇低油烹煮，才是冬日真正的保暖之道。





黃軒說明，冬季料理若採取燉、煮、蒸、燴的方式會特別加分，首要原因在於溫度穩定，能確保營養素比較不會被「炸飛」。這些烹調法的共同特點是溫度相對可控，沒有高溫直火或反覆油炸的過程，這對維他命B群、維他命C、多酚以及類黃酮等營養素特別重要。黃軒指出，高溫快炒或油炸容易讓這些營養素快速分解或氧化，而濕熱烹調則能明顯降低這種損失。

在心血管與代謝健康方面，黃軒表示，冬天很多人會不自覺吃得重鹹或重油，他提醒民眾在冬天應少用油炸、高溫快炒，以及重鹽、重醬、重辣的烹調方式。黃軒指出，這些方式往往只是「暖的是嘴，不是身體」，反而會增加血壓、血脂與腸胃的負擔。但燉、煮、蒸本身不需要大量油脂，可以減少反式脂肪與氧化油脂的攝取，進而降低血脂、血壓與胰島素的負擔。黃軒進一步強調，這種烹飪方式對中老年人與三高族群特別重要，因為真正的暖和，不一定要靠油炸來支撐。





關於腸胃消化機能，黃軒指出，長時間且低到中溫的濕熱烹調會讓肉類蛋白變性更均勻，並使筋或膠原等結締組織軟化。這樣處理過的食物比較不硬撐腸胃，對於冬天腸胃蠕動偏慢的人更友善。黃軒表示，這也是為什麼很多人冬天吃燉菜會比吃炸物更不容易感到脹氣的原因。





黃軒說明，冬季人體會本能性追求溫熱感，而溫熱的食物能促進胃排空與血流。湯汁型料理不僅有助於增加飽足感，比起炸物更不容易過量攝取熱量，這種飲食習慣是順著生理機能運作，而不是跟身體對抗。





黃軒特別推薦4種冬季烹調方式：





1. 首先是「燉」，利用小火久煮適合處理帶骨肉、豆類與根莖類，能讓蛋白質好消化且營養留在湯裡。





2. 其次是「煮」，這種溫和濕熱的方式適合蔬菜、湯品與全穀類，能減少維生素破壞並暖胃。





3. 第三是「蒸」，這是最能保留營養的方式，適合魚、蛋與青菜，幾乎不產生油脂氧化，對心血管最友善。4. 最後是「燴」，透過少油慢收讓肉類與蔬菜風味融合，用油量可控且不易進食過量。





黃軒最後總結強調，選擇燉、煮、蒸、燴並非單純因為其清淡，而是因為這些方式更符合人體在寒冷環境下的代謝與消化需求。

