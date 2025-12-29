天冷吃辣減重正夯 小心越吃越胖？醫揭「3大關鍵」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

天氣冷又是吃麻辣鍋的旺季，甚至有人深信可以靠「吃辣減重」，小心越減越重！醫師提醒，辣椒中的辣椒素（capsaicin）確實具有產熱效應，能短暫提升代謝，但此辣非彼辣，錯誤的加辣飲食，反而容易讓人越吃越涮嘴。

辣椒有助於減重，但越嗜辣，小心肥胖與脂肪肝風險卻越高？開業內科暨減重專科醫師陳威龍表示，一項以超級嗜辣的墨西哥提華納（Tijuana）地區為研究對象的研究就發現，每日攝取高劑量辣椒素的人，其身體脂肪指數（BAI）竟高出偶爾吃辣者約1.17倍。

廣告 廣告

陳威龍指出，這項刊登於《Healthcare》期刊的研究，於全球高嗜辣地區之一、同時成人過重與肥胖比例超過 70%的墨西哥進行。研究納入221名成年人，每日平均辣椒素攝取量高達 152.44 毫克，明顯高於其他地區與國際研究水準，例如韓國研究最高約78.67毫克，研究團隊在排除糖尿病、心血管疾病、甲狀腺疾病與消化道潰瘍等病史，以及吸菸或過量飲酒者後，分析辣椒素攝取量與肥胖及脂肪肝指標之間的關聯。

研究結果顯示，日常辣椒素攝取量越高，身體質量指數（BMI）、臀圍、身體脂肪指數（BAI）與脂肪肝指數（FLI）反而越高。以每日攝取高劑量辣椒素者（400–900 毫克）為例，其 BAI為26.9、BMI為30.5，高於偶爾吃辣者的22.9與27.4。

核心問題的就在於長期搭配的飲食型態！陳威龍說，研究團隊分析，當地常見的辣椒醬或辣味料理，多半伴隨大量油脂；為了緩解辛辣刺激，也容易搭配高碳水食物或含糖飲料，加上辣味本身可能刺激食慾，使嗜辣從單純調味，逐漸轉變為促進進食的誘因。

陳威龍說，這類研究並非否定辣椒的作用。今年（2025）刊登於《Food Quality and Preference》期刊的研究，以紅椒粉（paprika）作為辣味來源，發現辣椒在口腔產生的灼熱感，其實還具有降低進食速度的作用，單餐進食量平均可減少約 11% 至 25%。因此，吃辣是否影響減重效果，與搭配食物的選擇與吃法密切相關，減重從來不是靠單一食物取勝，而是把吃的節奏與代謝顧好。

想讓辣椒成為助力而非阻力，陳威龍建議應遵守3大原則如下：

1、遠離地雷：避開高油湯底、濃稠辣醬與高度加工的辣味食品

2、回歸原型：選擇新鮮辣椒或天然辣椒粉，單純取其風味與味蕾刺激

3、溫和替代：對於腸胃敏感或不吃辣者，可改以同屬番椒的青椒、黃椒、紅椒等甜椒入菜。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

雙和醫院爆「狼醫主管」涉多起性騷 被害女醫控院方態度消極

「輕觸就痛」痛到不敢穿衣服！ 她看遍骨科復健科才知帶狀疱疹

【文章轉載請註明出處】