天冷吃鍋免到店！賣場「聯名」推「麻辣、清甜」湯底包

天氣一變冷，火鍋又成為不少人聚餐的首選，但現在想吃知名品牌，不用再揪人到店裡，只要走進超市、賣場，就能買到各種知名火鍋品牌的湯底，而且從麻辣到清淡的口味都有，像這種免到店商機近幾年都非常夯，不過營養師說湯底的挑選跟食材的選擇，建議還是分一下會比較好。

火鍋料在高湯內洗泡泡浴，天冷團聚很多人會到連鎖火鍋店開吃色澤紅豔的麻辣湯底，另家連鎖麻辣鍋這樣的重口味也是非常多人喜愛。

想吃知名品牌火鍋不用再揪親朋好友，走到大賣場簡單買個鍋底，能吃到你心目中做想要吃的品牌口味，再簡單料理輕鬆開吃。

品牌火鍋湯底變成常溫小包裝，撕開倒入鍋內煮經典麻辣鍋上桌，像這樣的免到店商機，各家火鍋店積極搶攻。天冷吃火鍋，不用再受限，想吃什麼湯底超市賣場，推出的品牌就有超過30種，能吃到石二鍋、小蒙牛、馬辣，或是青花椒、老四川、太和殿，不過湯底百百種，要煮前該怎麼搭配最適合。

營養師夏子雯：「像麻辣火鍋這樣的湯底，那你涮的肉片可能就不要選擇五花肉或霜降這種油花比較多的肉片，你可以選擇板腱這種比較偏瘦的。」

標榜特濃口味或是麻辣湯底，再加入油花過多的肉片，湯頭會太油，如果再丟入蔬菜、火鍋料，口感比較不佳更容易膩口。

營養師夏子雯：「建議大家選擇鴛鴦鍋會比較好，因為你一邊是辣的濃郁的火鍋，那另外一邊你就是選擇，可能相昆布的清湯，你的蔬菜都可以煮在清湯那邊。」

而火鍋料像是蛋餃、魚片、油條，容易吸附湯汁的也建議選擇放入清淡湯底煮，不同湯底搭配對的食材才能吃得更盡興。

