天冷吃鍋有危險！30歲男突倒地 失去呼吸心跳

男子吃完火鍋竟心跳停止倒地。（示意圖／翻攝自pexels）





強烈冷氣團來襲，不少民眾會吃火鍋「驅寒補身」，但醫師提醒，室內外溫差大，吃飽喝熱、甚至飲酒後若立刻走到戶外，血管受到冷刺激恐出現急劇收縮或痙攣，增加心血管意外風險。

吃完火鍋突倒地 失去呼吸心跳

新光醫院心臟內科醫師陳冠任在節目中分享，一名30多歲男子寒流期間吃火鍋又喝酒，身體熱呼呼走出店外後突感不適、胸口發悶，隨即倒地，當場一度失去呼吸心跳，送醫後確認為心肌梗塞。

陳冠任指出，酒精可能使血管擴張、血壓下降，若在用餐後立刻暴露在低溫環境，血管反射性收縮更劇烈，可能誘發心肌梗塞等急症；建議民眾吃完火鍋先在室內把外套、圍巾等保暖措施做好，讓身體「緩一下」再離開，避免瞬間溫差帶來的刺激。

廣告 廣告

陳冠任也提醒，心肌梗塞症狀不一定都很典型，多數人會出現胸悶、胸痛、喘等不適，但仍有部分患者屬非典型表現，可能出現腹痛、牙痛、肩膀痛、全身麻或異常疲憊感等，容易被忽略；若症狀來得突然、且與平常狀況明顯不同，就應提高警覺、盡快就醫。

此外，消防局醫療指導醫師也提醒，若突然出現胸痛（悶）、呼吸困難、冒冷汗等症狀，可能是急性心肌梗塞，嚴重時甚至可能到院前心跳停止。依治療指引，從病人抵達急診起算直到打通血管，應力拚在90分鐘內完成；坐上救護車就是急救的開始，呼籲民眾務必立即撥打119，並尊重救護人員的專業送醫評估，由救護車將患者送往最適當的醫療機構，避免延誤黃金救治時間。

更多東森新聞報導

火鍋店建議「伊比利豬」免全熟！ 醫反對：有寄生蟲疑慮

在地人不捨！台北「神級小火鍋」將熄燈 老闆親吐原因

吃鍋注意！ 卡式爐3大致命NG行為 鍋具過大最常見

