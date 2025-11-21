天冷吃鍋注意！火鍋肉片「熱量地雷」一盤竟774卡

好食課營養師楊婷貽建議，民眾以「2肉類＋3海鮮」的組合取代多盤高脂肉類，既能吃得飽足又更無負擔。（示意圖／Unsplash）





天氣逐漸轉涼，忍不住揪團吃火鍋暖身，但火鍋若挑錯肉片，熱量恐悄悄爆表。好食課營養師楊婷貽提醒，常見的火鍋肉盤熱量差距可高達數百大卡，其中雪花牛、豬五花及羊腹肉更是「高卡地雷區」。她建議，民眾以「2肉類＋3海鮮」的組合取代多盤高脂肉類，既能吃得飽足又更無負擔。

楊婷貽指出，肉品脂肪含量直接影響整餐熱量，是影響火鍋是否「愈吃愈胖」的重要關鍵。以一般店家常見180公克份量為例，一盤雪花牛熱量高達774大卡，居高卡榜首。豬五花（含培根豬）則有650大卡，羊腹肉也達454大卡。其他如梅花豬（370大卡）、嫩肩羊（355大卡）、嫩肩牛（340大卡）亦屬熱量較高的選項。雞腿肉雖較為常見，但去骨後約160公克，也有約265大卡。

若想吃得健康，楊婷貽建議，可改選低脂肉品搭配海鮮，形成「2肉類3海鮮」的均衡組合，例如梅花牛每180公克僅216大卡、雞胸肉180公克約210大卡，兩者皆是相對清爽的肉品。海鮮部分則包含鯛魚片（160公克、174大卡）、草蝦（5隻含殼、約100大卡），以及熱量更低的蛤蜊（20顆僅45大卡），是兼具蛋白質與低脂特性的理想火鍋配料。

值得注意的是，「梅花牛」與「梅花豬」雖名稱相似，但熱量差距幾乎一倍。楊婷貽表示，梅花牛取自牛肩胛，也被稱為板腱，其脂肪比例遠低於豬隻的梅花部位，因此是想控脂者的優先選擇。雖然低熱量食材較不易造成負擔，但若食用份量過多，熱量仍會爆表。

