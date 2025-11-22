天冷吃鍋！搶賺降溫商機 養生煲湯、冠軍麻油雞、亞洲風味鍋上桌
立冬後天氣轉涼，不少人喜歡享用熱騰騰的鍋物禦寒。瞄準低溫商機，飯店與餐飲業者紛紛推出暖心又暖胃的鍋物迎戰冬季到來，包括福容大飯店桃園機場捷運A8店、台北凱達大飯店、Asia49亞洲料理及酒廊，紛紛推出料豐味美、熱氣氤氳的鍋物料理，讓饕客在天冷的季節，以鍋物美食度過充滿溫度的療癒「食」光。
【福容桃園機捷A8店 3款養生煲湯680元起】
入冬後天氣漸冷，福容大飯店桃園機場捷運A8店內的「福粵樓」，結合粵菜講究火候的技法與食補理念，即日起至明年度1月底期間，推出「冬令滋補 養生煲湯」，3款煲湯以細膩湯火技法演繹「藥食同源」，以美食為賓客補充精氣神能量。
福容桃園機捷A8店「福粵樓」粵菜餐廳新推出的「冬令滋補 養生煲湯」，可供4至6人共享，售價680元起。冬令煲湯以細膩湯火技法演繹「藥食同源」，其中「雙蔘烏骨雞湯」，以烏骨雞為基底，加入紅蔘跟人蔘「雙蔘」，功效更加乘，再搭配紅棗、枸杞，入口溫潤甘甜，有助於調理氣血、補中益氣。
另一款「胡椒豬肚雞湯」，將豬肚與雞肉熬煮至軟嫩入味，搭配當歸、川芎等藥材，乳白湯底香濃滑順，胡椒辛香收尾，暖胃暖心。「炆甕暖冬羊肉湯」選用上等羊腩與鴻喜菇、美白菇同燉，加入紅棗與枸杞提味，湯頭甘香，羊肉無腥僅留鮮美。
【老火甘蔗頭麻油雞 台北凱達奪冠料理迎冬】
台北凱達大飯店則推出「2025麻油料理擂台競賽」奪冠的人氣佳餚「老火甘蔗頭麻油雞」，陪伴民眾過冬，每鍋10人份售價1880元加1成。為與饕客同慶，12月31日(含)前點購「老火甘蔗頭麻油雞」，業者加贈精選小菜1份；業者同步推出即食料理包，1至2人份售價480元，讓民眾在家也能輕鬆品嘗冠軍湯頭的暖心風味。
由經濟部商業署主辦的「2025麻油料理擂台競賽」，今年競賽以台菜經典風味「麻油」為主題，9月13日初賽一路到決賽，匯集全台知名飯店與餐飲品牌參與，於10月26日決賽公布成績。首次參賽的台北凱達大飯店由行政主廚戴于益指導研製，並由「家宴」中餐廳主廚簡偉倫代表參賽，以「老火甘蔗頭麻油雞」在眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲傳統組冠軍殊榮。評審一致讚賞：「麻油與甘蔗香氣交融的層次感極佳，湯頭溫潤細膩、香氣平衡。」給予高度'肯定。戴行政主廚表示：「這道料理不僅是一碗湯，俗話說：『廚師的湯，唱戲的腔』，火侯的掌控更是味道與情感的堆疊，我們希望每一口滋味都能喚起人們記憶中的溫暖與幸福。」
「家宴」中餐廳此次奪冠的「老火甘蔗頭麻油雞」，嚴選醇香濃郁的上等麻油、薑片，與肉質紮實的仿土雞腿肉煸香後，加入米酒與精煉老母雞湯文火慢燉，再放入甘蔗頭細熬，讓湯頭帶有微甜、溫和的口感與深層香氣，濃郁中帶清香、厚實不油膩，養生溫補的滋味扣人心弦。
【新北最高花園餐廳 亞洲鍋物精選暖心上桌】
鍋物季節到來，坐擁101天際美景與200坪空中花園的新北最高花園餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」，由馬來西亞、泰國及台籍廚師團隊聯手設計「亞洲鍋物精選」主題，精製特色湯底結合優質食材，推出6款風味鍋物迎接冬季，即日起至12月31日限時登場，最低580元起加1成。
一系列全新鍋物料理呼應「Asia49」多元亞洲料理特色，鍋物匯聚南洋風情、台灣家常與日式清新口味，其中東南亞風味的「南洋叻沙牛腩鍋」與「青檸香茅羊腩鍋」，牛、羊肉都要先用南薑、香茅等香料長時間滷煮入味，香氣馥郁、軟嫩飄香。
喜愛台式經典口味的饕客可選「沙茶鮭魚頭鍋」，以湯鍋靈魂要角的沙茶醬炒製湯底，甘醇厚實的湯底，搭配炸得金黃的整顆挪威鮭魚頭，風味濃鮮噴香、鹹甜唰嘴。另一款「三代同堂雞湯鍋」，加入新鮮清甜的白蘿蔔、鹹香回甘的菜脯，特選被譽為「台版黑人蔘」、韻味悠長的10年老菜脯細火慢燉，雞腿肉軟中帶Q，湯底鮮潤甘甜，風味飽滿。
沿襲正宗川味的「金湯酸菜鱸魚鍋」，蘊含酸菜及多種椒類香氣，湯頭層次豐、滋味鮮酸麻辣，一吃上癮；「日式昆布素食鍋」看似簡單清淡，實則溫潤入味，主廚以昆布加上大量蔬菜熬煮湯頭，巧搭豐富配料，清鮮可口。
其他人也在看
TPVL》開季14連勝！臺中連莊直落三完封桃園雲豹飛將
臺中連莊22日作客桃園雲豹飛將主場中原大學，展開台灣職業排球聯賽第 27 場次例行賽，本場比賽臺中連莊以全新面貌登場，先發自由球員改由本季重磅加盟的雅加達亞運銅牌好手蘇厚禎上陣，搭配吳宗軒、薩蘭迪、施琅、漢佳，快攻部分則由施宗諭、蔡秉諺兩人一肩扛起。雙方經過三局激戰後，臺中連莊以25比15、25比15、26比24甜蜜笑納開季14連勝！中時新聞網 ・ 14 小時前
瘦不代表健康！醫師：關鍵在「體脂肪」不是 BMI
美國職棒球星大谷翔平，是近來家喻戶曉的明星人物，完美化身為投手、打者兼具的「二刀流」！而事實上，他的身體組成，也是力量與速度的完美結合。他身高193公分，體重約95公斤，如果照BMI（身體質量指數）來算，為25.5屬於「過重」範圍，但相信沒有人會說他胖，只會說他非常強壯。預防醫學機構心臟內科主任施奕仲醫師表示，這正是BMI的侷限：無法區分肌肉與脂肪的差異。因此，真正影響健康的關鍵，不在體重數字或是BMI，而是體脂肪，甚至要進一步考慮：體脂肪的「量」與「分布位置」。體脂過量有兩種 病態脂肪病和脂肪質量病影響不同施奕仲醫師說明，體脂過量，俗稱過重或是肥胖。近年有兩個學術用語被用來解釋肥胖帶來的健康危害：（1）病態脂肪病（Sick Fat Disease），因白色脂肪過量囤積在腹部，導致身體慢性發炎、胰島素阻抗、代謝症候群，進而成為心血管疾病；（2）脂肪質量病（Fat Mass Disease），因為脂肪量過多，造成身體結構性的負擔，例如因過胖導致關節承重過大而磨損、睡眠呼吸中止症候群等。體脂過高，通常都來自於長期熱量過剩，因此，控制體脂率比單純減重更重要。體脂堆積分皮下脂肪和內臟脂肪 壓力常春月刊 ・ 1 天前
獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光
即時中心／徐子為、黃彥翔報導今（22）天傍晚，一輛白色轎車行經高雄市大順一路與龍德路口時，疑似未注意輕軌軌道區，直接衝上軌道，還撞斷一旁的告示牌，導致車頭全毀，所幸駕駛並無大礙，警方獲報也到場處理，同時要釐清事發原因。高雄警方指出，22日17時許，獲報大順一路有交通事故，現場為王男（22歲）駕駛自小客車沿大順一路（西往東方向）直行，自稱頭暈身體不適偏離車道，自撞輕軌軌道路面石墩及號誌燈桿。造成自小客車車頭、輕軌號誌桿損毀，現場王男臉部有擦傷無需送醫，王男經實施酒測並未發現酒駕情事，詳細肇事原因由交通大隊分析研判中。警方到場後，為避免影響一般車輛通行，先以人力方式協助將車輛移置路旁，並通報捷運公司到場處理修繕號誌。更多最新資訊，請鎖定《民視快新聞》。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光 更多民視新聞報導藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告民眾黨北市議員席次不保？黃國昌自信喊話：絕對可以「4+2全壘打」立院三讀通過「李四川條款」全國增設18位副縣市長 國庫每年多燒近1億元民視影音 ・ 13 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 18 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 17 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 11 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 14 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
11月底還有颱風假？專家揭「天琴」侵台機率
生活中心／李明融報導中央氣象署指出，今天（21日）受到東北季風影響，冷空氣逐漸減弱，但早晚仍會感受涼冷，清晨各地低溫約17度至19度，局部溫度會再更低一些，早晚請注意保暖，白天高溫北部及宜蘭約22度、23度，花東約24、25度，中南部約26度、27度，感受舒適，然而儘管進入到11月份，仍有颱風持續生成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興，指出下週一至週二（24日至25日）有機會生成「天琴」颱風，但對台灣天氣應無影響。民視 ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 1 天前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
粿粿婚變後「同母異父富二代哥哥」韓秉融金援力挺 怒轟范姜彥豐「吃軟飯的爛人」
粿粿與范姜彥豐婚變鬧得滿城風雨，同母異父的哥哥韓秉融從頭到尾挺妹妹挺得毫不猶豫。據了解，韓秉融的生父家底極厚，前陣子過世後留下龐大基金會由他繼承，粿粿這邊的娘家經濟實力向來就不容小覷，也難怪韓秉融會直接開砲，說范姜這些年就是「吃軟飯」。鏡報 ・ 23 小時前
傳台灣將投資美國12兆 網狂酸鄭麗君「最難纏的談判高手」
英國《金融時報》21日引述官員指出，針對台美的關稅談判，台美貿易協議預計近期會公布，台灣料將承諾投資美國4000億美元（約新台幣12兆元）。網友比對日本、韓國的談判內容，質疑「台灣怎麼有辦法談到全球最高」，此文引發熱議，網友紛紛開酸負責對美談判的行政院副院長鄭麗君，「有最難纏的談判高手阿」！中天新聞網 ・ 16 小時前
「柯文哲想法可能改變」 游盈隆曝民進黨盤算：比起三腳督更想迎戰藍白合
國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌已於19日結束首次會談，被外界解讀為藍白合的正面訊號，包含媒體人吳子嘉、前立委郭正亮指出，民眾黨前主席柯文哲的一審判決，勢必成為左右藍白合的一大關鍵；台灣民意基金會董事長游盈隆強調，不要把藍白合視為當然，畢竟除了柯文哲可能改變想法之外，民進黨有些人也更傾向一對一而非三腳督。游盈隆在《新聞千里馬》節目中分析，面對即將到來的2......風傳媒 ・ 13 小時前
「一刀未剪」被抓包刪掉賴清德「台灣人有錢有閒」！三立：誤解
韓國女團TWICE今（22日）、明兩天將在高雄舉辦演唱會，出身台南的台籍成員周子瑜，出道多年首度在家鄉舞台表演。對此，總統賴清德昨天脫口說出，「台灣人有錢又有閒，可以買演唱會的門票去觀賞」則引發關注。有網友發現，《三立電視》一段標榜著「一刀未剪」的影片中，把賴清德「台灣人有錢有閒」語句給剪掉，讓網友痛罵三立是「黨媒」。中天新聞網 ・ 13 小時前
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院
台語歌手開刀後變植物人！臥床285天亡 家屬怒告醫院EBC東森娛樂 ・ 1 天前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前