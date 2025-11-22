天冷吃鍋！搶賺降溫商機 養生煲湯、冠軍麻油雞、亞洲風味鍋上桌

「雙蔘烏骨雞湯」紅蔘加人蔘，滋補更加乘；搭配烏骨雞、紅棗、枸杞，入口溫潤甘甜，售價720元加1成。(福容桃園機捷A8店提供)

立冬後天氣轉涼，不少人喜歡享用熱騰騰的鍋物禦寒。瞄準低溫商機，飯店與餐飲業者紛紛推出暖心又暖胃的鍋物迎戰冬季到來，包括福容大飯店桃園機場捷運A8店、台北凱達大飯店、Asia49亞洲料理及酒廊，紛紛推出料豐味美、熱氣氤氳的鍋物料理，讓饕客在天冷的季節，以鍋物美食度過充滿溫度的療癒「食」光。

【福容桃園機捷A8店 3款養生煲湯680元起】

入冬後天氣漸冷，福容大飯店桃園機場捷運A8店內的「福粵樓」，結合粵菜講究火候的技法與食補理念，即日起至明年度1月底期間，推出「冬令滋補 養生煲湯」，3款煲湯以細膩湯火技法演繹「藥食同源」，以美食為賓客補充精氣神能量。

廣告 廣告

搶賺降溫商機，「福粵樓」11月起推出「冬令滋補 養生煲湯」，3款食療湯品可供4至6人共享，售價680元起。(福容桃園機捷A8店提供)

「胡椒豬肚雞湯」乳白湯頭香濃滑順、加入胡椒尾韻微辛，令人一喝欲罷不能，售價680元加1成。(福容桃園機捷A8店提供)

「炆甕暖冬羊肉湯」嚴選上等羊腩搭配紅棗與枸杞，湯頭甘香，肉質鮮美，售價780元加1成。(福容桃園機捷A8店提供)

福容桃園機捷A8店「福粵樓」粵菜餐廳新推出的「冬令滋補 養生煲湯」，可供4至6人共享，售價680元起。冬令煲湯以細膩湯火技法演繹「藥食同源」，其中「雙蔘烏骨雞湯」，以烏骨雞為基底，加入紅蔘跟人蔘「雙蔘」，功效更加乘，再搭配紅棗、枸杞，入口溫潤甘甜，有助於調理氣血、補中益氣。

另一款「胡椒豬肚雞湯」，將豬肚與雞肉熬煮至軟嫩入味，搭配當歸、川芎等藥材，乳白湯底香濃滑順，胡椒辛香收尾，暖胃暖心。「炆甕暖冬羊肉湯」選用上等羊腩與鴻喜菇、美白菇同燉，加入紅棗與枸杞提味，湯頭甘香，羊肉無腥僅留鮮美。

「老火甘蔗頭麻油雞」榮獲「2025麻油料理擂台競賽」金獎，湯頭香氣層層堆疊、溫潤甘甜；每鍋10人份售價1880元加1成。(台北凱達大飯店提供)

【老火甘蔗頭麻油雞 台北凱達奪冠料理迎冬】

台北凱達大飯店則推出「2025麻油料理擂台競賽」奪冠的人氣佳餚「老火甘蔗頭麻油雞」，陪伴民眾過冬，每鍋10人份售價1880元加1成。為與饕客同慶，12月31日(含)前點購「老火甘蔗頭麻油雞」，業者加贈精選小菜1份；業者同步推出即食料理包，1至2人份售價480元，讓民眾在家也能輕鬆品嘗冠軍湯頭的暖心風味。

由經濟部商業署主辦的「2025麻油料理擂台競賽」，今年競賽以台菜經典風味「麻油」為主題，9月13日初賽一路到決賽，匯集全台知名飯店與餐飲品牌參與，於10月26日決賽公布成績。首次參賽的台北凱達大飯店由行政主廚戴于益指導研製，並由「家宴」中餐廳主廚簡偉倫代表參賽，以「老火甘蔗頭麻油雞」在眾多參賽作品中脫穎而出，榮獲傳統組冠軍殊榮。評審一致讚賞：「麻油與甘蔗香氣交融的層次感極佳，湯頭溫潤細膩、香氣平衡。」給予高度'肯定。戴行政主廚表示：「這道料理不僅是一碗湯，俗話說：『廚師的湯，唱戲的腔』，火侯的掌控更是味道與情感的堆疊，我們希望每一口滋味都能喚起人們記憶中的溫暖與幸福。」

「家宴」中餐廳此次奪冠的「老火甘蔗頭麻油雞」，嚴選醇香濃郁的上等麻油、薑片，與肉質紮實的仿土雞腿肉煸香後，加入米酒與精煉老母雞湯文火慢燉，再放入甘蔗頭細熬，讓湯頭帶有微甜、溫和的口感與深層香氣，濃郁中帶清香、厚實不油膩，養生溫補的滋味扣人心弦。

【新北最高花園餐廳 亞洲鍋物精選暖心上桌】

鍋物季節到來，坐擁101天際美景與200坪空中花園的新北最高花園餐廳「Asia49亞洲料理及酒廊」，由馬來西亞、泰國及台籍廚師團隊聯手設計「亞洲鍋物精選」主題，精製特色湯底結合優質食材，推出6款風味鍋物迎接冬季，即日起至12月31日限時登場，最低580元起加1成。

一系列全新鍋物料理呼應「Asia49」多元亞洲料理特色，鍋物匯聚南洋風情、台灣家常與日式清新口味，其中東南亞風味的「南洋叻沙牛腩鍋」與「青檸香茅羊腩鍋」，牛、羊肉都要先用南薑、香茅等香料長時間滷煮入味，香氣馥郁、軟嫩飄香。

喜愛台式經典口味的饕客可選「沙茶鮭魚頭鍋」，以湯鍋靈魂要角的沙茶醬炒製湯底，甘醇厚實的湯底，搭配炸得金黃的整顆挪威鮭魚頭，風味濃鮮噴香、鹹甜唰嘴。另一款「三代同堂雞湯鍋」，加入新鮮清甜的白蘿蔔、鹹香回甘的菜脯，特選被譽為「台版黑人蔘」、韻味悠長的10年老菜脯細火慢燉，雞腿肉軟中帶Q，湯底鮮潤甘甜，風味飽滿。

沿襲正宗川味的「金湯酸菜鱸魚鍋」，蘊含酸菜及多種椒類香氣，湯頭層次豐、滋味鮮酸麻辣，一吃上癮；「日式昆布素食鍋」看似簡單清淡，實則溫潤入味，主廚以昆布加上大量蔬菜熬煮湯頭，巧搭豐富配料，清鮮可口。

更多中時新聞網報導

北車商場重招標 逾10廠商競爭

視界扭曲 及早手術是解方

馬士媛甜蜜放閃 劉敬讚曾敬驊帥到發光