天冷吃鍋！肉多多經典299套餐回歸 鼎王買一送一

鼎王煮鍋推出火鍋優惠。（圖／東森新聞）





天氣越來越冷，吃火鍋的季節到了，業者紛紛祭出優惠來搶客，像是肉多多推出299元的套餐，有豬肉雞肉可以選，還有自助吧吃到飽。鼎王新店開幕也免費送炸物、肉盤買一送一。還有極千葉把羊肉爐、麻油雞端上桌吃到飽，預計帶動業績成長2成。

抗通膨的套餐，有梅花豬或無骨雞腿肉可選擇，自助吧各種葉菜、火鍋料都能無限夾，連鎖火鍋品牌肉多多歡慶成立9週年，把當年開幕時一炮而紅的299套餐復刻回來，明年1月30日前期間限定發售。

餐飲集團品牌公關經理徐家瑜：「因為最近天氣濕冷，加上年末聚餐的需求比較大，所以我們想透過，這個299套餐的推播，特別是最近什麼都漲，就是薪水沒漲，透過這種高CP值的套餐，能夠把我們的業績提升到2成以上。」

推出火鍋優惠的還有鼎王煮鍋，鮮紅牛小排、肥嫩豬五花，還有滿滿的海鮮，搭配經典招牌鴛鴦鍋，主打可以喝的麻辣湯頭，韓流明星必訪火鍋店鼎王，慶祝長安東路新店開幕，內用就招待酥炸豬肉，超過2500元還有梅花豬買1送1，還能免費兌換獨家飲品。

一顆顆肥滿雞佛，大塊雞肉配上腰子，冬天進補最愛麻油雞，還有大塊羊肉熬煮羊肉爐，千葉餐飲集團旗下極千葉火鍋，12月整個月都無限供應，甚至不用加價，還有麝香葡萄吃到飽，要讓客人有物超所值的驚喜感。

連鎖火鍋品牌店長江德修：「台灣人喜歡進補，最近氣候轉涼，大家都在找一個可以，好好進補，又不用麻煩的地方，所以我們把麻油雞、羊肉爐，直接搬進自助吧，讓客人來到店裡，就一次吃到經典的冬季進補食材，預計活動推出搭上這波寒流，帶動整體業績成長2成。」

台灣人愛吃火鍋，一年商機超過400億元，如何做出差異化，在寒冷的冬天吸客，業者各自出招，搶攻消費者的胃。

