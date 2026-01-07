天冷吃鍋30歲男突沒心跳！ 醫師曝「少一動作」很致命

火鍋示意圖。取自免費圖庫Freepik



強烈大陸冷氣團來襲，許多人選擇吃熱騰騰的火鍋取暖，不過新光醫院內科醫師陳冠任提醒，吃鍋取暖後若忽略保暖、瞬間暴露在低溫中，恐讓血管承受劇烈刺激，增加心肌梗塞甚至猝死風險，並分享過去曾有患者在寒流來襲當天吃鍋配酒，結果踏出店外時突然倒地，瞬間失去呼吸心跳，強調溫差劇烈變化的瞬間，是最危險的致命關鍵。

陳冠任先前在節目《健康晚點名》中指出，吃火鍋雖然能讓身體變暖和，不過吃完火鍋離開室內時，正是最危險的時刻，因為從高溫環境進入低溫環境，血管會先擴張再急遽收縮，可能引發血管痙攣，進而誘發心血管意外。

廣告 廣告

陳冠任分享，曾有一名30多歲患者在寒流期間吃火鍋又喝酒，身體還在「熱呼呼」的狀態就走到戶外，結果接觸冷空氣的瞬間突然感到胸悶，隨後便倒地失去呼吸心跳，經送醫確認後發現是心肌梗塞。陳冠任指出，劇烈溫差是關鍵原因之一，因為室內溫暖、室外卻相當寒冷，加上患者喝酒後，酒精會使血管擴張，吃完火鍋後突然進寒冷環境，血管急遽收縮，就容易引發致命意外。因此吃完火鍋後，一定要做好保暖再到室外。

陳冠任進一步提醒，心肌梗塞有前兆，有7至8成的民眾會出現典型症狀，包括胸悶、胸痛、喘，另外有2至3成為非典型症狀，包括腹痛、牙痛、下巴痛、頸部痛、喉嚨痛，以及上背、肩膀痛，疼痛感有時會延伸至手臂。此外，若覺得全身麻麻、有點無力感都要注意。

更多太報報導

多國召回！嬰幼兒奶粉遭1桿菌污染 台灣雀巢、食藥署：未販售

幸運兒是你？南投開出「今彩539頭獎」800萬沒人領 再5天就充公

台中榮總驚爆密醫開刀？衛福部：若「院方容留」最重可廢照