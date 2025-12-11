天冷哪種被最暖？ 業者：石墨烯升溫快.羽絨較恆溫

台北市 / 綜合報導

冬季氣溫驟降！睡不好、手腳冰冷，成為許多人的困擾，到底要挑哪一種被子最暖和，能有效抵擋冷空氣來襲？寢具業者解析，近期很夯的石墨烯被，升溫速度快，而羽絨被則是較恆溫，兩者各右愛好者。

冬天一到，就只想懶懶的，躲在被窩裡，但就怕被子不夠暖和，蓋了還是一樣瑟瑟發抖，想要一條被子一夜好眠，不少人第一直覺，就會想到傳統羽絨被，但近期石墨烯被討論度高，來看看兩者有何差別，石墨烯這個材質導熱快，能夠把體溫，快速均勻傳到被子表面，升溫速度快，羽絨被則是原理則是靠羽絨蓬鬆，形成大量靜止空氣層，阻隔熱傳失，升溫較慢但保溫長，價格較高，兩種被子各有優勢，也各自有愛好者。

民眾說：「比較喜歡羽絨被，因為石墨烯(被)，我之前體驗的感覺是，它確實是相對的，可能體感會比羽絨被暖，可是它就會有時候，蓋一蓋會突然覺得太熱，過熱反而我就會把它踢掉，踢掉之後又覺得很冷，又再蓋回來，石墨烯應該是現代的人比較喜歡吧，比較輕柔。」

記者親自實測，到底哪一種被子比較保暖，兩條被子一開始，溫度都落在24-26度左右，鑽進被子裡，靜靜待兩分鐘後，石墨烯被和羽絨被，都上升到29到30度，保暖程度不分軒輊，寢具品牌創辦人Mike說：「銷量最好的就是石墨烯被，現在消費者他會比較趨向於，他要快速的，就是我可以感受到這個商品，然後再來，價值又是CP值高的。」想睡得溫暖舒適，棉被得好好挑選，不過到底哪種適合自己，還是得親自是過才知道。

