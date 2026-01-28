低溫除了讓人冷得直發抖，冷空氣進到呼吸道系統當中，也會引發不適，從一開始只是喉嚨不舒服、咳嗽，到最後可能演變成重感冒，連聲音都發不出來。除了不該輕忽感冒的徵兆，遵循醫囑治療，韓國中醫師朴美京（박미경，音譯）也建議搭配按壓穴道刺激淋巴，並且維持呼吸道溫暖濕潤，有助於緩解症狀或降低感冒風險！緩解喉嚨不適、預防感冒就按這：風池穴

風池穴位置在後腦勺枕骨下方兩側凹陷處，通常會在後腦勺髮際線的高度，從中間往左右各約1.5公分寬處。尤其在感冒初期，將手掌放在頭部兩側，用大拇指畫圓按壓風池穴，能感覺到喉嚨疼痛感得到緩解。

廣告 廣告

「藉由按壓風池穴來緩解喉嚨痛的原理，是因為這樣的過程可以促進淋巴循環。」朴醫師解釋，在發炎狀態下喉嚨會容易腫脹、有痰，而淋巴循環則有助於緩解這樣的發炎症狀。若已經開始咳嗽、或感覺到喉嚨疼痛感，還可以連後頸部一起按壓：「依照喉嚨疼痛的位置，對應到後頸處、頸椎兩側，在觸摸時會特別感覺到僵硬甚至疼痛。」找到有感的部位後，用食指和中指一樣畫圓按壓，同時搭配頭部慢慢反覆往後仰、往前彎，紓解效果更好。

口乾舌燥、聲音沙啞、有痰就按這：廉泉穴、人迎穴、天突穴

廉泉穴、人迎穴、天突穴這三個穴道都和打哈欠時會用到的軟口蓋有關，朴醫師詳細介紹這些穴道位置與按壓方式，藉由按壓這些穴道放鬆喉嚨、聲帶周圍的肌肉，也能幫助舒緩包含口乾舌燥、聲音沙啞、有痰等感冒症狀，以及讓發聲變得更輕鬆。

廉泉穴

位在下巴跟頸部的交界，它能夠幫助刺激唾液分泌，並且具有抑制喉嚨發炎、祛痰的效果。將食指和中指輕壓在穴道上，並且搭配著打哈欠一邊左右揉動這個位置。

人迎穴

位在喉結旁邊兩側、胸鎖乳突肌的前緣，按壓時可以感覺到頸動脈心跳的位置。用掐著東西的手勢，分別以拇指和食指（或中指）輕壓著兩側的穴道，同樣一邊打哈欠一邊左右輕輕晃動揉壓，過程中揉壓方向也可以轉換成向下，幫助發炎及痰向下循環、離開喉部。

天突穴

位在兩側鎖骨正中央。從上述按壓方式順著向下循環的方向，最後則會來到位在兩側鎖骨正中央的天突穴，同樣搭配著打哈欠，一邊用拇指畫圈按壓即可。

讓呼吸道更濕潤按這：迎香穴、大椎穴

維持呼吸道的濕潤也是預防感冒的重要關鍵。天安自生中醫院院長文自營（문자영，音譯）也建議，可以按壓迎香穴和大椎穴。

迎香穴

位在鼻翼兩側，只要反覆按壓十次，就能夠幫助刺激周圍血液循環，減緩鼻腔內的乾燥感。

大椎穴

位在頸椎，低頭時會特別突出來的位置，只要用食指和中指按壓約15秒，就可以幫助促進新陳代謝、提升免疫力，進而達到預防感冒的效果。

最後，朴醫師提醒，按壓穴道的同時，周遭的環境也很重要，尤其應該避免讓人容易口乾舌燥，盡可能喝些溫水、適度用鹽水漱口，並且維持呼吸道濕潤才能防止呼吸道黏膜的免疫功能減弱。另外也別忘了加強頸部保暖，比如使用圍巾、用暖暖包熱敷大椎穴，甚至是用吹風機吹5分鐘左右也有幫助，尤其是洗完澡後記得要要把頭吹乾，「以免體溫容易從頭部流失，進而增加感冒的風險。」



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

天天一習慣讓腦萎縮，結構改變如吸毒「大腦修復菜單」護腦自救 醫生點名「這4種茶」千萬別喝！傷胃又傷身，多一步驟護肝腎





原文引自：天冷喉嚨卡卡、有感冒前兆快按這！6組「救命穴道」無痛救急