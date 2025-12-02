天冷喝湯暖身！當季高麗菜變身高級法式濃湯

法式高麗菜濃湯食譜。圖：翻攝自農糧署FB

目前正值高麗菜產季，國產高麗菜清脆爽口又好吃，除了炒菜、煮火鍋外，高麗菜還有什麼創新吃法？農糧署特別在臉書「鮮享農YA - 農糧署」公開法式高麗菜濃湯食譜，品嘗高麗菜料理新風味的同時，還能吃進豐富的營養。

農糧署介紹，法式高麗菜濃湯所需食材包含高麗菜絲500克、洋蔥100克、蒜苗20克、蒜頭10克、馬鈴薯丁150克、奶油20克、水600毫升、牛奶150毫升，以及胡椒、鹽巴、脆培根適量。

農糧署進一步說明作法，首先，將奶油融化後，炒香洋蔥、蒜苗、蒜頭，再加入高麗菜絲炒軟；接著加入馬鈴薯丁、水，以電鍋外杯1杯水燉煮；再以調理棒打勻，接著加入牛奶燉煮；最後加入鹽巴、胡椒調味，撒上脆培根即可上桌享用。

農糧署提到，高麗菜含有維生素、礦物質、有機酸、膳食纖維等營養素。購買時可挑選球形完整、結球緊密，葉片新鮮脆嫩，具光澤、不萎縮、無腐爛碰傷的高麗菜。建議春天時選輕盈的高麗菜，冬天時則選擇厚重又扎實的。

