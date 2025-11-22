天冷喝湯當心熱量超標！營養師激推「3種低卡湯品」：暖身又營養
生活中心／張尚辰報導
天氣冷不少人都喜歡喝熱湯來暖身，不過有些湯的熱量卻不低，喝太多很容易在冬天過後身材圓一圈。營養師張語希提出了許多常見的熱湯，雖然好喝，不過熱量卻超級高！她同時也點出了「3種」在暖身的同時，還不會讓身材走樣的湯品。
張語希在臉書粉專「營養師張語希」中發布影片，表示如果想減脂同時又想喝湯暖身的話，「拉麵湯」、「鴨肉羹湯」、「玉米濃湯」還有超多人喜歡的「麻辣湯」都不建議喝。
張語希指出，拉麵湯上含有太多的油脂；有勾芡的鴨肉羹湯以及玉米濃湯則是澱粉量超高；至於麻辣湯，不僅油脂高，其中的鈉含量也不容小覷，喝多了會對身體健康造成很大的負擔。
那麼若天冷想喝湯暖身，應該選擇什麼樣的湯品呢？張語希說，「蔬菜湯」、「味噌湯」都是很好的選擇。蔬菜湯含有豐富的膳食纖維，而味噌湯本身屬於發酵食物，內含許多益生菌，可以再搭配上菇類或是紫菜，以此達到營養加倍的效果。
如果想吃肉的話，張語希推薦可以選擇「鮮魚湯」，因為魚肉不僅是優質蛋白質，脂肪量也很低，除此之外還可以補充豐富的Omega-3。最後，張語希也提醒各位，喝湯時鹽巴不要加太多，3分之1匙即可，這樣不僅有助於身體健康，在冬天也可以達到暖身的功效。
