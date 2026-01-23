天冷喝熱水最保暖？ 營養師：「熱湯」才能啟動體內加熱器

營養師表示，喝「熱湯」比喝「熱水」更能保暖。（示意圖／unsplash）

隨著冬季氣溫驟降，不少民眾習慣透過喝熱水、熱湯來暖身。不過，究竟「喝熱湯」和「喝熱水」，哪一種比較能讓身體感到長時間的溫暖？對此，營養師趙強在臉書分享專業觀點指出，從生理機制來看，「熱湯」確實比單純的熱水更有助於維持體溫，但要留意溫度建議在 40至50度，且湯品要避免過鹹、適當加入促進血液循環的添加物。

趙強表示，雖然熱水與熱湯都能帶來即時的物理熱量，但熱湯之所以讓人感覺「暖得更持久」，關鍵在於「攝食產熱效應」。他解釋，當人們攝取含有蛋白質、脂肪或碳水化合物的熱湯時，身體在消化、吸收與代謝過程中，會額外產生熱能，等同啟動身體的「內部加熱器」，讓體溫維持得更久，這是單純喝熱水所沒有的效果。

此外，熱湯在胃部停留時間也較長。趙強指出，熱水進入胃部後很快排空，而含有蔬菜、肉類或濃稠成分的熱湯，因為含有固體成分與蛋白質，能在胃中停留較久，使熱能釋放得較慢且穩定，從體內散發熱氣的感覺更持久。

不少熱湯還會加入薑、蔥、蒜等辛香料，趙強表示，這些成分含有薑辣素、蒜素等物質，有助於擴張末梢血管、促進血液循環，對於改善手腳冰冷的人特別有感；而湯中適量的油脂，則能像「保溫膜」一樣，減少熱氣散失，同時提供禦寒所需的能量。

不過，趙強也提醒，喝熱湯並非「愈燙愈好」，飲用溫度控制在攝氏40至50度最為理想，若超過60度，恐增加食道黏膜燙傷風險；此外，湯品應避免過鹹，以免造成水分滯留或血壓波動。

最後，他也呼籲民眾留意「預防假性溫暖」現象，若湯品過燙導致大量出汗，汗水蒸發反而會帶走身體熱量，喝完熱湯後應注意保暖、防風，才能真正達到暖身效果。

