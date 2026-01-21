天冷喝熱湯暖胃! 花壇羊肉湯.鹿港麵線高朋滿座

冷氣團連續南下，氣溫直直落，要讓身體暖呼呼，彰化賣熱食的攤商，一早就生意搶搶滾，包括鹿港市場裡，賣了70年的豬血麵線；還有花壇市場，一間傳承三代的老字號羊肉湯，都高朋滿座。

燒喔燒喔！整鍋煙霧直上，光看就暖呼呼。氣溫溜滑梯，彰化花壇市場裡這家老字號羊肉湯，人潮絡繹不絕。新鮮溫體羊肉，大骨熬湯或是切肉片川燙，搭配薑絲去腥，淋上熱騰騰濃郁藥膳湯頭就很暖胃。





天冷暖胃 花壇市場裡老字號羊肉湯人潮絡繹不絕（圖／民視新聞）

不管是當早餐還是外帶當三餐，都是好滋味。飄香傳承三代的羊肉湯，簡直是冷天裡的小暖爐，老饕們來一碗驅寒暖胃；





飄香傳承三代的羊肉湯 熱騰騰濃郁藥膳湯頭 天冷饕客最愛（圖／民視新聞）









天氣冷颼颼，喝湯取暖的還有這裡，鹿港第一市場的豬血麵線攤，一早手沒停過，豬血配上鹿港在地的紅麵線，再加上業者自己炸的紅蔥頭，香氣加分，口味傳承70年，老饕愛不釋口。頂著十幾度低溫，戶外座位仍舊高朋滿座，排隊外帶的還大有人在。天氣冷就是要找溫暖，吃上一口暖胃暖身更暖心。





天冷來碗熱呼呼 鹿港豬血麵線人潮絡繹不絕（圖／民視新聞）









